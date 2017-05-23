Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’a bir hâller oldu... Devre arası yapılan takviyelerden kısa sürede verim alan ve ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan bordo-mavililer şimdi kayıpları oynuyor. Sahasında oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen bir takımdan bahsediyoruz. Son olarak Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor’da Başkan Muharrem Usta, Teknik Direktör Ersun Yanal ile görüştü. Takımın durumu hakkında bilgilendirme yapılırken Usta yönetimi, Yanal’a olan güvenini dile getirdi. Bu arada zirvede oyuncu değiştirmek için kulübede yardımcı antrenörle (Volkan Kazak) yaşanan gerilim de masaya yatırıldı ve olayın tamamen kazanma odaklı bir tartışma olduğu sonucuna varıldı. Başakşehir beraberliğiyle Avrupa kupalarına katılma şansını zora sokan Trabzonspor’da Usta, sosyal mesajlarına devam etti ve istikrar vurgusu yaptı. Usta, Twitter paylaşımında “Günlük tavırlarla yeteri kadar bedel ödendi. Temel ilkemiz, stratejik iş planıyla sürekli gelişim ve istikrar” görüşüne yer verdi. Bu arada son 4 maçını kazanamayan Trabzonspor, üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından bir basamak geriledi ve 6. sıraya indi.