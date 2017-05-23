Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzu kuru Gençlerbirliği için prestij maçı, tüm hedeflerini kaybetmiş Fenerbahçe için ise üçünçülük tesellisi yolunda önemli bir kilometre taşıydı Ankara’daki buluşma. İlk yarı tam anlamıyla iç bunaltıcıydı. Henüz 4. dakikada Khalili’nin vuruşu direği yalayarak auta gitmiş, 5’te Palitsevich’in kafasında Kjaer meşin yuvarlağı gol çizgisinden uzaklaştırmıştı. Ancak üst üste gelen bu pozisyonlarla heveslenenler tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Gençler’in umursamazlığı, Fener’in korkuları, izleyenlere can sıkıcı bir maç sundu. 45+1’de kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk Şahin eski takım arkadaşı Volkan’ı avlarken, Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golüne de imza atıyordu: 1-0.

İkinci yarıda işler değişti

Soyunma odasına mağlup giden Fenerbahçe sahaya hızlı bir dönüş yaptı. Jeremain Lens’in ortasına arka direkte kafayı vuran Robin van Persie skoru eşitledi: 1-1. 54’te Rantie’yle gole yaklaşan ev sahibi Fenerbahçe’ye karşı daha arzulu görünse de 75’te çalan penaltı düdüğü işleri değiştirdi. Claro’nun İsmail’e yaptığı hareketin faturasını RvP kesti: 2-1. Kasım 2015’ten beri evinde 2 gol yemeyen Gençler’in dengesini bozan bu gol aynı zamanda karşılaşmanın skoru oldu. Fenerbahçe vasatı aşamadığı karşılaşmada altın değerinde 3 puan alarak son 2 haftaya Galatasaray’ın önünde 3. sırada ve Avrupa’yı garantileyerek girdi.