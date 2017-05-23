Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, yöneticiler, Obradovic ve oyuncularıyla birlikte pasta keserek şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Yıldırım şampiyonluk yolunda emeği geçenleri bir kere daha tebrik etti. Obra hayli neşeli geçen kutlamada, “Sezon bitince de önümüzdeki sezonda aynı hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız” derken oyunculardan Datome, “Bir kulübü bir noktadan alıp bir noktaya getirmek bizim için çok özel ve tarif edilemez bir duygu. Fenerbahçe’de iseniz kazanmak için oynuyorsunuzdur. Ligi de en iyi şekilde bitirmek istiyoruz” sözlerini kullandı. Melih Mahmutoğlu ise, “En baştan beri şampiyonluğa inandık. Çocukluğumdan beri bunu hayal ettim” dedi. > Uğur AKTAN

yunan basını:

Kötü bir gece

Newsit: “Kötü bir gece. Fenerbahçe sert savunmasıyla Olimpiakos’a geçit vermedi”

Ethnos: “Enerjisi tükenmiş bir Olimpiakos. Böyle bir takımın karşısında da Fenerbahçe’nin galibiyeti kaçınılmazdı”

Kathimerini: “Olimpiakos’u durduran Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Ekpe Udoh şampiyonlukta büyük pay sahibiydi.”

İtalyan basını:

F.Bahçe çığlığı

Corriere dello Sport: “Harika Datome, Avrupa’nın tahtında. Fenerbahçe tarihe geçti”

La Gazzetta dello Sport: “Datome Avrupa’nın kralı. Fenerbahçe çığlığı. Türkiye’nin ilk Avrupa Ligi kupası”

Tuttosport: “Bu zafer Gigi’nin (Datome) saçlarına mal oldu”