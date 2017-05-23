Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz yaptığı açıklamada, yeni stat projesinin 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde söz verdikleri mega projeler arasında yer aldığını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programında olan 105 milyon liralık bütçeli stadın yapımına Durugöl Spor Tesisleri'nin bulunduğu alanda inşa edildiği bilgisini veren Yılmaz, "Stadı yapacak firma çalışmalarına başladı. Stat, 20 bin seyirci kapasiteli olacak ve 53 bin 952 metrekare alan üzerine inşa edilecek" diye konuştu.



Spor kompleksi olarak inşa edilecek yeni stadın kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Yılmaz, "Yeni stadın ilimize kazandırılmasında katkısı olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni stadımız Ordumuza ve tüm sporseverlere hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Yılmaz, stadın amatör kulüplerinin kullandığı sahaların üzerine inşa edildiğini, ancak amatör kulüplerini kesinlikle mağdur etmeyeceklerini de kaydederek, "Yeni Ordu Stadı inşaatının başlamasıyla birlikte amatör spor kulüplerimiz için de başka bir mahallede modern spor sahaları ve kapalı alanları hizmete açacağız. Bu kapsamda, amatör spor kulüplerimiz de modern tesislere kavuşmuş olacak" açıklamasında bulundu.

Enver Yılmaz, Ordu Stadı'nın tamamlanmasıyla birlikte şehrin içerisinde bulunan eski stadın da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılacağını ve yerine yeşil alan yapılacağını sözlerine ekledi.

Stadın teknik özellikleri

Doğal çim sahası 105x68 metre ebatlarında sulu sistem ve alttan ısıtmalı olacak statta, 4 adet sporcu soyunma odası, soyunma odalarından da ulaşılabilen, her soyunma odası için ayrı ortalama 150 metrekarelik ısınma salonları, bay-bayan hakemler için ayrı soyunma odaları, sporcu revir ve doping kontrol odaları, ev sahibi ve misafir sporcular için ayrı mescit ve abdesthanelerin yanı sıra 100 kişilik basın toplantı salonu, sporcu ve protokol röportaj alanları, UEFA, FIFA, federasyon ve işletme ofisleri, 202 kişilik masalı ve masasız basın tribünü, basın fuayesinden ulaşılan çalışma salonu, televizyon-radyo canlı yayın odaları ve panoramik stüdyo bulunacak.

Üç farklı protokol ağırlama salonu, 262 kişilik protokol tribünü ve biri başkanlık locası olmak üzere toplam 25 locanın yer alacağı stadın diğer teknik özellikleri şu şekilde:

"Kurumsal, standart, UEFA Club ve misafir seyirci olmak üzere farklı seyirci grupları için fuaye alanları ile bu alanlarda ulaşılabilen yeterli sayıda ıslak hacim ve mescit, farklı tribünlerde olmak üzere 84 kişilik engelli ve 84 kişilik refakatçi seyirci tribünü, takım mağazası, kiralanabilir alan, kafeterya, teraslı, aynı çekirdekli, saha ve deniz manzaralı 2 restoran alanı, ayrı çekirdekle ulaşılabilen bay-bayan soyunma odaları, vitamin bar ve dinlenme alanına sahip 2 antrenman salonu, bireysel antrenmanlar için 10 salon, 3 adet misafir seyirci, 12 adet ev sahibi seyirci için bilet gişesi, 428'i kapalı, 126'sı açık olmak üzere toplam 554 araçlık otopark, 5 araçlık canlı yayın araç otoparkı, 11 araçlık engelli seyirci otoparkı, stadyumun farklı bölümlerinde 26 merdiven ve 16 asansör."