Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulübün sezon başında 1+1 yıllık olarak Benfica'dan kiraladığı Brezilyalı yıldızın gelecek sezon da Beşiktaş forması giyip giymeyeceği merak konusu. Sakatlığının ardından özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Talisca için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan açıklama geldi.

Takımın antrenmanını takip eden Orman, "Talisca'nın 1 yıl daha sözleşmesi devam ediyor. Kontratı uzatmak için hamlemizi resmen yaptık" dedi.

Yıldız oyuncu bu sezon 32 kez giydiği Beşiktaş formasıyla 15 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.