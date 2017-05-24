Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Marsilya Fransız stoper Kurt Zouma transferine alternatif olarak Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Kjaer'i düşünüyor. Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun menajerinin geçtiğimiz günlerde Marsilya tesislerine gittiğinin altı çizilirken, Fenerbahçe ile 2019 yazına kadar sözleşmesi bulunan Kjaer'in transferi için kulübün 10-15 milyon Euro arasında bonservis istediği belirtildi.