Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin bonservis geliri elde etmek için satış listesine koyduğu Simon Kjaer, Avrupa devlerini peşinden koşturuyor. Milan ve Chelsa’nin transfer listesindeki Danimarkalı stoper için Fransız kulüpleri de sarı-lacivertlilerin kapısına dayandı. Fransız medyasının ağır toplarından L’Equipe, Marsilya ve Lyon’un 28 yaşındaki savunmacının peşinde olduğunu yazdı. Lyon’un henüz nabız yokladığı belirtirken, Marsilya’nın Kjaer’in menajeri Mikkel Beck’le masaya oturduğu ifade edildi.

Haberde, mevcut stoperlerinden memnun olmayan Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia’nın eski öğrencisi Kjaer için ısrarcı olduğu ve Fenerbahçe’nin istediği 15 milyon avroyu gözden çıkarabileceği vurgulandı. Öte yandan Robin van Persie’nin de Feyenoord’la görüşmesinin ardından ayrılma talebini bildirmek için Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin yılda 5 milyon avro garanti para alan RvP’yi bonservissiz gönderebileceği belirtildi