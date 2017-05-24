Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın antrenmanı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman, özellikle Şenol Güneş’in takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere tepki göstererek “Bu haberleri kasten çıkarıyorlar. Bırakın da önce şampiyonluğu garantileyip, sonrasında bunun mutluluğunu yaşayalım” ifadelerini kullandı. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte idmanı takip eden Orman “Artık sezonun sonuna geldik. Şampiyonlar Ligi, UEFA, yorulduk açıkçası. Geçen gün baktık, 55’e yakın maç yapmışız. Taraftarlarımızın takıma ilgisi çok fazla. Gaziantep’te de çok büyük bir talep var. Gaziantepspor’dan rica ettik, bütün stadı Beşiktaş’a açtılar. Herhâlde 36 bin kişi olacak ve orada bir rekor kıracağız. Gaziantep’te bu işi kesinleştirip inşallah Vodafone Arena’da kupayı kaldırırız” dedi.

Önceliğim 3. yıldız değil

Şampiyonluk kupasının ne zaman alınacağına dair herhangi bir planlarının olmadığını söyleyen Orman, “Üçüncü yıldızı taraftarımız çok önemsiyor ama Türkiye’de sadece bize nasip olan ay-yıldızın yıldızı var bizde. Asıl önemlisi 2 sene üst üste şampiyon olmak” diye konuştu. Şenol Güneş’in takımdan ayrılacağı ve millî takımın başına geçeceği söylentilerini sinirlendiğini söyleyen Orman “İki rakibimizin de hoca sıkıntısı var, bunlar konuşulmuyor, Beşiktaş şampiyonluğa giderken Şenol Hoca konuşuluyor! Hocamız takımda yüzde yüz kalacak dediğimiz halde bu söylentileri çıkarıyorlar. Hem Fatih Terim’e de ayıp. Art niyet var. Hocayla oturup konuşacağız ama sezon planlamasını konuşacağız. Benfica ile konuşup Talisca’nın 1 yıl daha kiralık sözleşmesini uzattık. Aboubakar için niyetimiz belli” ifadelerini kullandı.