Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Yönetimi, Bruma'nın menajeri ile yaptığı görüşmelerden henüz net sonuç alamadı. Portekizli oyuncunun menajeri, 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli maddesine tepki gösterdi ve görüşme ileri bir tarihe ertelendi.

Sarı kırmızılı kulüpten yıllık 1.2 milyon Euro kazanan Bruma, sözleşmesinin uzatılması halinde 2.5 milyon Euro, başarı bonusları ve bir sonraki satıştan pay istedi. Yönetim, bu istekleri fazla buldu ve uzlaşmak için pazarlığa başladı.

Bruma'nın sonraki sezon bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını istemeyen Galatasaray yönetimi, Bruma'ya gelebilecek resmi tekliflere de açık kapı bırakıyor. Portekizli oyuncuya uygun bir teklif gelmesi halinde sıcak bakacak olan yönetim, Bruma'nın menajeriyle yapacağı görüşmelerden sonuç alamazsa oyuncunun satışı gündeme gelebilir.

Bu sezon Galatasaray formasını 34 kez giyen Bruma 10 gol 9 asistlik performansıyla başarılı bir grafik ortaya koydu.