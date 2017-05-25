Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu yapılacak maçlarda zirve nihai şeklini alabilir. En yakın rakibi Başakşehir’in 4 puan önünde bulunan siyah-beyazlılar son maça kalmadan şampiyonluğunu ilan edebilir. Ki bu şampiyonluk ilanı Türk futbolunda DERSLİK bir durumu gündeme getirir. Ders verecek hocanın adı: ŞENOL GÜNEŞ. Ve diğerlerinin örnek alması gereken dersin konu başlığı ise İLKLER... Geçen sezon takımın başına geçen ve ilk sezonunda şampiyonluk gören Şenol Güneş, ikincinin peşinde. Ayrıca bu ikinci şampiyonluk kendi içinde ilkleri ve tarihe geçecek özel durumları barındırıyor.

Başakşehir puan kaybeder veya Beşiktaş kazanırsa Güneş, siyah-beyazlı kulüp tarihinde üst üste şampiyonluk yaşatan ve iki şampiyonluğu olan ilk yerli teknik adam olacak. Benzer durumu 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında Sırp Spajic ve 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992’de ise Gordon Milne ile yaşamıştı. 24 sezon sonra “duble” yapacak olan Kartal’da Güneş ayrıca farklı bir unvan da olacak. Beşiktaş, Şenol Hoca döneminde üçüncü yıldızı takacak. İlk yıldız 1967’de Sırp Ljubisa Spajic, ikinci yıldız ise 1992’de Gordon Milne döneminde alınmıştı.

G.Antep sitemli

Gaziantepspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Kızıl, Beşiktaş maçı öncesi oyuncuları bilerek gönderdikleri iddialarına cevap verip “Bazı oyuncuları 1-2 ay önce gönderdik. Beşiktaş maçına altyapı oyuncularıyla çıkacağımız doğru değildir. Beşiktaş maçına ciddiyetle hazırlanıyoruz” dedi.