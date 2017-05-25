Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun büyükleri ekonomik anlamda da büyüklüklerini (!) tersten gösteriyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borçları, sportif cezalara ve temkinli olmaya rağmen aşağı çekilemiyor. Hatta daha kötüye gidiyor. 4 kulübün toplam borcu, 6,5 milyar liraya yaklaştı. UEFA kriterlerine rağmen borç oranı yüzde 31 artış gösterdi. Çok kötü günler geçiren Riva ve Florya projeleriyle nefeslenen Galatasaray bütün bunlara rağmen geçen yıl açıklanan borca göre yüzde 60’lık artış gördü. 31 Mart 2016’da 1 milyar 494 milyon lira olan borç, 31 Mart 2017’de 2 milyar 391 milyon liraya yükseldi. Ancak borç alacak farkında 200 milyon TL’ye yakın bir düşüş oldu. Sebebi de Riva-Florya arazilerinin değerlendirilmesi.

Kartal orada da zirvede

Üst üste ikinci şampiyonluk için gün sayan Beşiktaş, bir konuda orada da lider. Borçlarında geçen yıla göre yüzde 19’luk bir artış gören siyah-beyazlıların borç-alacak farkının yükselmesi dikkat çekti. Geçen yıl 1 milyar 262 milyon 592 bin 503 lira olarak açıklanan borç-alacak farkı, bu sene yüzde 22,6’lık artışla 1 milyar 548 milyon 531 bin 211 liraya çıktı. Beşiktaş (borç-alacak farkı) 4 kulüp içinde en borçlu kulüp konumunda. Neredeyse bir takımı değiştiren Trabzonspor’da da durum pek farklı değil. Onlarda da borç artık yüzdesi 34. Peki ya Fenerbahçe? Sarı-lacivertlilerde toplam borç yüzde 13 artarak 1 milyar 543 milyona ulaştı.

BORÇ DEFTERİ

2016 2017 BORÇ BORÇ-AL.

BORCU BORCU ARTIŞI FARKI

1.494 2.391 %60 792

1.479 1.760 %19 1.548

1.365 1.543 %13 920

568 762 %34 674

Not: Rakamlar Milyon TL’dir.