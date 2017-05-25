Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Beşiktaş’ı bu sezon Avrupa Ligi çeyrek final maçlarında çok zorlamıştı Mathieu Valbuena... Lyon’un orta saha beyni, dinamosu, her şeyi olan futbolcu artık F.Bahçe yolunda. Hayal kırıklığıyla geçen sezonun sonu yaklaşırken Başkan Aziz Yıldırım’ın elini çabuk tutacağı zaten biliniyordu. Ve beklenen oldu, başkan transferde Avrupa’da ses getirecek ilk bombasını patlatıyor. Beşiktaş’la Fransa’daki ilk maçta yaşanan olaylarda yaptıklarıyla hepimizin aklına kazınan isim olan Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas F.Bahçe’nin futbolcu için transfer teklifini doğruladı ve sona yaklaştığını da itiraf etti. Aulas, “F.Bahçe’nin Valbuena’ya önerdiği rakam bizim teklif edemeyeceğimiz kadar yüksek. 3 yıllık sözleşme olacak. F.Bahçe’nin teklifi Valbuena’yı cezbetti” açıklaması yaptı.

F.Bahçe bonservis ödemeyecek

FFP şartları sebebiyle en verimli ve tasarruflu transfer politikası gütmek zorunda olan Aziz Yıldırım hedefi 12’den vurdu. Futbolcuyla daha önce prensipte anlaşılmıştı. Lyon Başkanı Aulas da oyuncunun yıllık 3 milyon avro’yu bulan ücretinden kurtulmak istiyordu. Valbuena Aulas’a, “Bonservisimi verin 1 yıllık ücretimden vazgeçeyim” teklifiyle gitti. Aulas bu teklifi kabul etti. Oyuncu F.Bahçe’den yıllık 3 milyon avro alacak. Bu rakam vergisiz olduğu için Valbuena da kârlı çıkacak. Sarı-lacivertliler de bonservis ücreti ödemeden bu önemli transferi 3 yıllığına gerçekleştirmiş olacak.

F.Bahçe’yi beğendi!

Valbuena sosyal medya hesabından Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğu sonrası çekilen bir fotoğrafı ve Gençlerbirliği galibiyetinin ardından yapılan bir paylaşımı beğendi. 32 yaşındaki yıldız ayrıca Fenerbahçe’nin resmi hesabı ile Moussa Sow’un hesabını da takibe aldı.

Kocaman hayran kalmıştı

F.Bahçe Avrupa Ligi’nde 2012-13 sezonunda Marsilya ile karşılaşmış ve Valbuena Kadıköy’de gol de atmıştı. O dönemde takımın başında olan Kocaman futbolcuya hayran olmuş ve mutlaka alınmasını istemişti. Aykut Hoca ertesi sezon kulüpten ayrılınca bu transfer de gerçekleşmemişti.

Beşiktaş’ı kızdırmıştı

Lyon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı sonrası penaltılarla Beşiktaş’ı elerken Mathieu Valbuena da yaptığı paylaşımla siyah-beyazlıları kızdırmıştı. Futbolcu instagram hesabından, kulübün sembolü olan Aslan’ın ağzında Beşiktaş’ın ambleminin olduğu bir fotoğraf yayınlamıştı. Bu görsel sosyal medyada zaten elenme üzüntüsü yaşayan Beşiktaşlı taraftarların büyük tepkisine yol açmıştı.

Son anda olmamıştı

F.Bahçe’nin Valbuena’ya ilgisi yeni değil. Futbolcuyu geçen sezonun başında da almak için yoğun girişimlerde bulunan Aziz Yıldırım ve ekibi sonuç almak üzereydi. Hatta Lyon Başkanı Aulas tıpkı dün olduğu gibi bir açıklama yapmış, “F.Bahçe iyi para teklif ediyor. Valbuena çok beğendiğim bir futbolcu. Umarım bizde kalmayı seçer” demişti. Ve istediği gibi Valbuena takımda kalmıştı.

Hem çabuk hem teknik

Forvet hattının solunda forma giyen Valbuena, daha önce forvet arkasında da birçok kez oynadı. Çabukluğunu, tekniğiyle birleştiren ve rakip defanslar için önlem alınması zor bir oyuncu tipi olan Valbuena, kariyeri boyunca 48 defa Fransa Milli Takımı’nın formasını giydi ve bu maçlarda 6 defa fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Benzema şantaj yapmıştı

Valbuena 2015 yılı kasım ayında milli takımdan arkadaşı Kerim Benzema’nın şantajıyla şoku yaşamıştı. Benzema futbolcuya elinde uygunsuz kasedi olduğunu söyleyip 150 bin avro istemiş skandal Avrupa’yı sallamıştı. O dönemde Didier Deschamps tarafından Fransa Milli Takımı’nda kadro dışı bırakılan Benzema daha sonra tutuklanmıştı.