Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evet son haftalarda işler iyi gitmiyor belki ama Trabzonspor kötü gidişe Kadıköy’de son vermek istiyor. Hem de yılların özleminini gidererek. Son galibiyetini 23 Ağustos 1997’de alan ve sonrasında 19 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 7 beraberlik gören Karadeniz ekibi bu defa Trabzon’a 3 puanla dönmenin hesabı içerisinde. Ki bu sezon dış sahada yenilmemezlik serisi var. Ersun Yanal’ın takımı ligin ikinci yarısında deplasmanda 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe’ye yenilmediği takdirde 2010-11’deki 8 maçlık seri rekorunu da kıracak.

Takım umutlu yönetim de inançlı. Asbaşkanı Ahmet Çubukçu “Şu bir gerçek ki Trabzonspor kadrosuyla her takımı, her yerde yenecek güçtedir. Kadıköy’e galibiyet için gideceğiz. Kazanacak gücümüzün olduğunu biliyoruz” dedi. Avrupa umutlarını da sürdürdüklerini ifade eden Çubukçu “Takımımızın bu performansının, emeğinin karşılığı olarak Avrupa kupalarına katılmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Başakşehir karşısında aldığımız beraberlik, bizi bu yolda zora soktu ancak son 2 haftada Fenerbahçe ve Bursaspor’u mağlup ederek ligi tamamlamak ve sezon sonundaki yerimizi görmek istiyoruz” diye konuştu.