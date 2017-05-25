Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Beşiktaş, Anderson Talisca'nın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon hakkının kullanıldığını TFF'ye bildirdi. Siyah beyazlılar, sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FİKRET ORMAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Talisca için geçtiğimiz günlerde Başkan Fikret Orman, Talisca'nın 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalacağının müjdesini vermişti.

TFF'nin sitesinde Anderson Talisca'nın sözleşmesinin bitiş tarihi 31.05.2018 olarak güncellendi.