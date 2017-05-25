Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon takımda yer almayacağı bildirildi. Gökhan Töre, uzun süre sakatlık da yaşadığı bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 8 maçta bir asist yaptı.