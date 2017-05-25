Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon takımda yer almayacağı bildirildi. Gökhan Töre, uzun süre sakatlık da yaşadığı bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 8 maçta bir asist yaptı.