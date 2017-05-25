Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresunspor Eskişehirspor TRT Spor canlı izle ve Giresun Eskişehir maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada... Spor Toto Süper Lig'e yükselme adına bu akşam Giresunspor Eskişehirspor ile karşı karşıya geliyor. Giresunspor Eskişehir maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı Giresunspor Eskişehirspor maçı Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak Giresunspor Eskişehirspor mücadelesi, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Giresunspor Eskişehirspor maçı canlı skor kaç kaç gibi merak ettiğiniz detaylar da turkiyegazetesi.com.tr adresinde anbean yer alacak. Giresunspor Eskişehirspor maçı TRT Spor şifresiz ve canlı olarak izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterlidir.

''Giresunspor Eskişehirspor TRT Spor canlı izle''

Giresunspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Deplasmanlı olarak iki maç üzerinden oynanacak yarı finalde saat 19.00'da Giresun Atatürk Stadı'ndaki Giresunspor-Eskişehirspor maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Giresunspor: Eser, Berkan, Onur, Özgür, Hüsamettin, Dodo, Dimitriadis, Abwo, Recep, Volkan, Özgür Can

Eskişehirspor: Boffin, Dorukhan, Hakan, Aykut, Tarık, Hasan, Hürriyet, Uğur, Erkan, Meye, Bruno

Giresunspor tam kadro!

Taraftarı önünde Eskişehirspor’u devirmenin planlarını yapan Giresunspor’da zorlu mücadele öncesi eksik bulunmuyor. Çotanaklar, Es Es’i tam kadro ağırlayacak. Bu sezon 11 kez fileleri havalandıran Giresun’un forveti Özgürcan sezon içindeki maçlarda Eskişehirspor’a karşı oynayamamıştı. Bugün takımının en büyük gol umudu.

Eskişehirspor'da 2 eksik

Eskişehirspor’da Play-Off öncesi sakatlıkları bulunan stoper Akaminko ve sağ bek Kamil Ahmet için seferberlik ilan edilmişti. Ancak iki oyuncu da yetişemiyor. Attığı 16 golle Eskişehir’i sırtlayan Bruno Mezenga, Kırmızı-Siyahlılar’ın Giresunspor karşısında da en önemli silahı olacak.

Eskişehirspor'un üstünlüğü var

İki takım arasında liglerde oynanan 20 karşılaşmada ise Eskişehirspor’un üstünlüğü var. Eskişehirspor’un 14 galibiyetinin bulunduğu iki takımın mücadelelerinde Giresunspor’un 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Giresunspor rakibiyle liglerde oynadığı son 6 karşılaşmadan 5’ini yitirdi, 1 beraberlik alabildi.

Giresunspor'un 40 yıllık hasteri

Süper Lig’de son olarak 1976-1977’de mücadele eden Giresunspor, 40 yıllık hasreti bu sezon sona erdirmek için TFF 1. Lig’de play-off oynayacak. Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra Türkiye’deki en üst seviye lige yükselen ve 1977 yılına dek burada mücadele eden Karadeniz temsilcisi özlemi bu sene sona erdirmek istiyor.

Son üç sezondur 1. Lig’de boy gösteren Giresunspor, geçen sezon son lig maçında Alanyaspor’dan son dakika golüyle berabere kalarak play-off şansını kaybetmişti. Bu sezon ise mütevazı kadrosuyla bitime bir hafta kala play-off oynamayı garantileyen yeşil-beyazlılar Eskişehirspor ile karşılaşacak. Tüm taraftarlarına 40 yıllık rüyayı yaşatmak isteyen Karadeniz temsilcisi play-off’taki rakiplerini eleyip Spor Toto Süper Lig biletini almak için kararlı.

Bilet fiyatları belli oldu

TFF 1.Lig Play-off yarı final mücadelesinin ikinci maçında Giresunspor'u ağırlayacak Eskişehirspor'da bilet fiyatları belli oldu. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda 29 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak mücadelede misafir takımın seyircileri 7 liradan karşılaşmayı izleyebilecek. Kale arkası 6 lira, maraton 11 lira, vip biletleri ise 54 liradan alıcı bulacak.