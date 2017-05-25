Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Takıma golcü alınmasını isteyen Tudor bu bölge için kararını verdi.

Sarı kırmızılı yönetim, daha önce Negredo, Martinez ve Bacca gibi önemli golcüleri listesine almış, hatta Negredo ile ilk görüşme de gerçekleşmişti. Ancak Negredo'nun maliyeti, Martinez'in yaşadığı sakatlıklar Tudor'u düşündürüyor. Yönetime Gomis için olumlu rapor veren Galatasaray teknik direktörü, transfer edilmesi halinde takıma büyük katkı vereceğini ifade etti.

Bu sezon Marsilya'da kiralık olarak oynayan Gomis, ligde 31 maçta forma giyip 20 gol attı.

Bonservisi Swensea City'de bulunan 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2018'de sona erecek.