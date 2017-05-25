Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Basketbol Ligi çeyrek final ikinci maçında Gaziantep Basketbol sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk etti.

ANTEP HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, iyi hücum setlerinin getirisiyle ilk periyodu 20-15 önde kapattı. İkinci periyotta kendine gelmiş bir izlenim veren Beşiktaş Sompo Japan, oyunu dengeye getirerek ilk devreyi 34-33 önde bitirdi.

BEŞİKTAŞ BİTİRDİ

Üçüncü periyotta da oyun dengede gitti, ağırlığını koyan Gaziantep Basketbol, üçüncü periyodu 49-48 önde tamamladı. Son periyotta vites yükselten Beşiktaş Sompo Japan, oyunun hakimi olarak rakibini 77-70 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale çıkan ilk ekip oldu.

RAKİP EFES YA DA GALATASARAY

Beşiktaş Sompo Japan'ın yarı finaldeki rakibi ise Anadolu Efes-Galatasaray serisinin galibi olacak. Bu seride ise Anadolu Efes 1-0 önde.