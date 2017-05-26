Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacak olan ve kariyerine Japonya'da devam edecek olan Lukas Podolski, İstanbul'daki son günlerinde anı biriktirmeye ve sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Alman forvet dün de taraftarın karşısına fesle çıktı.