Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesinde bulunan 6 şampiyonluk kupasına haciz koyulmasıyla ilgili çıkan haberler üzerine bordo-mavili yönetim harekete geçti. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ihmali olanlar hakkında gerekeni yapacaklarını söyledi. Başkanı Usta “Daha öncede Divan Kurulu toplantısında 54 haciz dosyası olduğunu söylemiştim. Trabzonspor’un borcu çok ama böyle bir şeyden bugün (dün) haberim oldu. Kulüp avukatına haber gönderdim ‘Bu durumdan niye haberim yok’ diye. Benim bundan haberim olmuş olsaydı, müzeye hiç kimse gidemezdi. Bugüne kadar olağanüstü rakamları bir şekilde halletmiş olan Trabzonspor yönetimi bunu da hallederdi. Büyük bir kulübün müzesinde kupaları ile ilgili işlem yapmak ahlaka ve edebe sığan bir şey değil. İnsanlık dışı bir iş bu. Acırsan acınacak duruma düşersin. Ben acınacak duruma düşebilirim ama kulübü bu hale kimse düşüremez. Onu yapanlar da bunun karşılığını görecek” dedi.