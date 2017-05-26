Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de sergilediği futbol ile dikkatleri üzerine çeken Hollandalı futbolcu % 100 performans göstermese de kulüpleri peşinden koşturmayı başardı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜLER

Beşiktaş Yönetimi'nin geçtiğimiz günlerde Lens'in menajerleriyle buluştuğu öğrenildi. Kozyatağı'nda bir otelde yapılan görüşmede Hollandalı futbolcu için 3.3 milyon Euro önerildi.

KİRALIK DA OLABİLİR

SEG Sport Management firmasının yetkililerine Sunderland'in bu transfere bakış açısı soruldu ve bonservisi alınamasa bile Lens'i Beşiktaş'a kiralamak istedikleri ve teknik heyetin bu transferi mutlaka istediği vurgulandı.

TRABZON DA DEVREYE GİRDİ

Trabzonspor Yönetimi ise İngiltere'ye giderek Sunderland Yönetimi ile Lens'in bonservisini almak için görüşecek. Bu gelişmeden de haberi olan Lens ve menajerlerinin kesin bir ifadesi var; "İstanbul'un dışına çıkmayız."

LENS 4 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Lens'in önceliği Fenerbahçe ancak arada büyük fark olursa profesyonelce hareket etmeyi planlıyor. Lens'in menajerleri kulüp ile yaptığı ilk görüşmede 4 milyon Euro isteyince Sarı-lacivertli kulüp çıkmaza girdi. Üstelik bir de 4 yıllık sözleşme istendi.

FENERBAHÇE TEKLİFE ŞAŞIRDI

FP nedeniyle transferde dikkatli hareket etmek zorunda olan Fenerbahçe Yönetimi 4 yıl için toplam 16 milyon Euroluk talep için şaşkına döndü. Bu arada Sunderland bonservis için 5 milyon Euro'ya kadar düştü.

"TAKIMDA İSTERİM"

Ancak Lens konusunda teknik direktör Şenol Güneş'in, tereddütleri var. Başkan Fikret Orman'ın, Hollandalı oyuncunun transferi ile ilgili fikrini sorduğu tecrübeli hoca, Lens'in çok iyi bir oyuncu olduğunu, şartlar uygun olduğu takdirde transfere "Evet" diyeceğini söyledi ancak endişelerini de dile getirdi...

"SAKATLIKLARI BENİ DÜŞÜNDÜRÜYOR"

Şenol Güneş, Lens'in bu sezon geçirdiği uzun süreli sakatlıklarının yanı sıra daha önce oynadığı takımlarda da yaşadığı sakatlıklara dikkat çekip, "Çok kaliteli bir oyuncu. Bize kesinlikle katkı sağlayacaktır... Ancak yaşadığı sakatlıklar beni düşündürüyor. Ama uygun şartlar oluştuğu takdirde takımımda görmek isterim" ifadelerini kullandı.