Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk gitti motivasyon anlamında oyuncuların gardı düştü ama Kadıköy’de bugün önemli bir maç var... Önemi iki takım için de “Avrupa” ihtiva etmesinden. Fenerbahçe koltuğunu koruma, Trabzonspor ise koltuk kapma düşüncesinde. Sarı-lacivertliler kazanıp UEFA Avrupa Ligi’nde eleme sayısını aza indirgemeyi planlarken Ersun Yanal yönetimindeki bordo-mavililer ise Türkiye Kupası’nı Başakşehir’in kazanma ihtimalini hesaba katarak ligi beşinci bitirmek amacında. İstatistiklere bakıldığında Fenerbahçe uzak ara önde. 2010’dan bu yana 15 resmi maçta rakibine yenilmeyen bir Kanarya var. Ayrıca sarı-lacivertlilerin Kadıköy’de büyük takımlara karşı ezici üstünlüğü söz konusu. Kadıköy’de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı 39 maçtır yenilmemek ciddi bir başarı ve psikolojik üstünlük. Maçın şöyle bir özelliği de var... Kadıköy’de bu sezonun kapanış mücadelesi olması. Evinde son 17 yılın en kötü iç saha performansını gösteren sarı-lacivertliler, seyircisi önünde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 19 puan kaybetmişti.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Biri formda biri suskun

Fenerbahçe’de sezonun genelinde kötü olan ancak son Gençlerbirliği maçında iki gol atan Robin van Persie, takımın bu akşamki maçta da umudu olacak. Geçen sezonu 16 golle tamamlayan Hollandalı bitime 2 hafta kala toplam 9 gole imzasını atabildi. Trabzonspor cephesinde ise gözler Dame N’Doye’da olacak. Senegalli isim ise bu sezon toplam 5 gol kaydederken son 5 maçta hiç gol atamaması form durumunu özetliyor. Sezonun ilk yarısında Akhisar formasıyla Fenerbahçe’ye bir gol atıp bir de penaltı kaçıran Hugo Rodallega’nın ise mücadeleye yedek başlaması bekleniyor.