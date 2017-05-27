Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı anlatımı ve Fenerbahçe Trabzon maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde... Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı anlatımı ve Fb Trabzon maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde... Ligde 32 hafta geride kalırken oynadığı maçlardan 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 60 puanla 3. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Ezeli rakibi Galatasaray ile arasında 2 puan fark olan Fenerbahçe, Trabzonspor engelini kayıpsız kapatmak ve ligi 3. bitirmek için sahaya çıkıyor. Trabzonspor ise Avrupa arenasında yer almak için zorlu Fenerbahçe deplasmanından gol veya goller bularak zorlu rakibine kendi evinde şoku yaşatmak istiyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı anlatımı ve Fener Trabzon maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde olacak...

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Lens, Sow, Van Persie, Emenike

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Okay, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, N'Doye

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Avrupai maç

Fenerbahçe üçüncülük koltuğundaki yerini koruma, Trabzonspor ise Avrupa kupası hedefini son haftaya taşıma peşinde. Şampiyonluk gitti motivasyon anlamında oyuncuların gardı düştü ama Kadıköy’de bugün önemli bir maç var... Önemi iki takım için de “Avrupa” ihtiva etmesinden. Fenerbahçe koltuğunu koruma, Trabzonspor ise koltuk kapma düşüncesinde. Sarı-lacivertliler kazanıp UEFA Avrupa Ligi’nde eleme sayısını aza indirgemeyi planlarken Ersun Yanal yönetimindeki bordo-mavililer ise Türkiye Kupası’nı Başakşehir’in kazanma ihtimalini hesaba katarak ligi beşinci bitirmek amacında. İstatistiklere bakıldığında Fenerbahçe uzak ara önde. 2010’dan bu yana 15 resmi maçta rakibine yenilmeyen bir Kanarya var. Ayrıca sarı-lacivertlilerin Kadıköy’de büyük takımlara karşı ezici üstünlüğü söz konusu. Kadıköy’de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı 39 maçtır yenilmemek ciddi bir başarı ve psikolojik üstünlük. Maçın şöyle bir özelliği de var... Kadıköy’de bu sezonun kapanış mücadelesi olması. Evinde son 17 yılın en kötü iç saha performansını gösteren sarı-lacivertliler, seyircisi önünde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 19 puan kaybetmişti.

Biri formda biri suskun



Fenerbahçe’de sezonun genelinde kötü olan ancak son Gençlerbirliği maçında iki gol atan Robin van Persie, takımın bu akşamki maçta da umudu olacak. Geçen sezonu 16 golle tamamlayan Hollandalı bitime 2 hafta kala toplam 9 gole imzasını atabildi. Trabzonspor cephesinde ise gözler Dame N’Doye’da olacak. Senegalli isim ise bu sezon toplam 5 gol kaydederken son 5 maçta hiç gol atamaması form durumunu özetliyor. Sezonun ilk yarısında Akhisar formasıyla Fenerbahçe’ye bir gol atıp bir de penaltı kaçıran Hugo Rodallega’nın ise mücadeleye yedek başlaması bekleniyor.

Lens kapışması

Lens kapışması

Kanarya, kulübü Sunderland ile görüştü, 6 milyon avroluk talebi yüksek buldu. Kartal, Lens’in menajeriyle görüştü, bonuslar hariç yıllık 3,3 milyon avro önerdi. Fırtına, oyuncunun bonservis ücretini Sunderland yönetimine sorma kararı aldı. Jeremain Lens. Türk futbolunun bir sezon öncesine kadar yabancı olduğu ama bu sezon Fenerbahçe’deki performansını hayranlıkla izlediği kiralık topçu. Ki o Lens, sarı-lacivertli takımdaki performansıyla büyükleri peşine takmış durumda. Dirk Advocaat’ın hatırına Fenerbahçe’yi tercih eden ve kararından da gayet mutlu olan Hollandalı futbolcu Türkiye’de kalmaya sıcak bakıyor. Premier Lig’e veda eden Sunderland Kulübü, oyuncusunun Türkiye’deki pazarından ve taliplerin olmasından mutlu ve bunu iyi kullanma amacında. Fenerbahçe’nin bonservisi için uğraştığı Lens için Beşiktaş devrede, Trabzonspor da yakın takipte. İşte kulüplerin Lens’e bakışı ve son durum...

BEŞİKTAŞ: Sessiz ve derinden hareket eden Fikret Orman yönetimi, geçen sezon transfer savaşı yaşadıkları Fenerbahçe’ye sezon başı bir darbe daha vurma hazırlığında. Devre arasında Mehmet Ekici işine taş koyan siyah-beyazlılar Lens transferiyle bir taşka iki kuş vurma düşüncesinde. Lens’in kalitesi ortada. Şampiyonlar Ligi’nde direkt mücadele etme kozunu da kullanan yönetim, Lens’in menajeriyle İstanbul’da buluştu. Lens’e Aboubakar tarifesi önerildi. Yıllık 3,3 milyon avro garanti para ve bonuslar. Asıl problem kulübü Sunderland. İstenen bonservis bedeli en az 5 milyon avro. Siyah-beyazlılar sıkı bir pazarlık içine girecek gibi.

FENERBAHÇE: Jeremain Lens’in kalmasını çok istiyor. Nasıl istemesin? Kötü geçen sezonda takımın en iyisi oydu. Hem çok iyi bir profesyonel hem de fedakâr bir isimdi. Görev yaptığı süre zarfında tabelaya bir şekilde etki etti. Oyuncu açısından sorun görünmüyordu. Yönetimin uzun süredir Sunderland ile görüşme hâlindeydi. İngilizler son olarak Fenerbahçe’den 6 milyon avro bonservis bedeli talep etmişti. Ancak Aziz Yıldırım yönetimi, UEFA ile yapılan ekonomik anlaşmayı da düşünerek bu kadar para veremeyeceğini söyledi ve masadan kalktı. Sarı-lacivertliler yeniden kiralama önerisini de sundu ama henüz cevap alamadı.

TRABZONSPOR: Lens transferinde en zayıf halka konumunda... Çünkü diğer tarafta Şampiyonlar Ligi ve İstanbul faktörü var. Bütün bu negatif tabloya rağmen 50. yıl planlaması içinde olan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda Lens için bir nabız yoklayacak. Sunderland Kulübü’nden fiyat (bonservis) alınacak. Ancak şöyle bir gerçek de var; Lens menajeri aracılığıyla Trabzonspor yönetimine Türkiye’de kalırsa İstanbul dışına çıkmayacağını bildirdi. Buna rağmen Muharres Usta yönetimi, Sunderland ile görüşüp zemin yoklaması bekleniyor.