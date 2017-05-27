Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Adanaspor maçı canlı anlatımı ve Başakşehir Adanaspor maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde... Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile Adanaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir Adanaspor maçı canlı anlatımı ve Başakşehir Adanaspor maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde. Süper Lig'de 32. hafta geride kalırken 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 67 puanla 2. sırada bulunan Medipol Başakşehir, Adanaspor'u kendi evinde konuk edecek. Ligde halen daha şampiyonluk şansı bulunan Başakşehir, Adanaspor karşısında haftayı 3 puanla kapatarak, lider Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Lige veda eden Adanaspor ise, şeref maçlarını oynadığı bu karşılaşmalardan puan yada puanlar alabilmek için canla başla mücadele edecek. Başakşeri Adanaspor maçı canlı anlatımı ve Başakşehir Adana maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde...

BAŞAKŞEHİR ADANASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

3' Ceza alanı hemen dışı sol kanattan kazanılan serbest vuruş için topun başına Cengiz Ünder geçiyor. Cengiz'in arka direğe ortasında Stefano Napoleoni uygun durumda kafa vuruşunu yapıyor fakat top az farkla üstten auta gidiyor.

1' Sağ kanattan süratle ceza alanı içine giren Digao arka direğe ortasını yapıyor. Vinicius, acısı dar olmasına rağmen vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

1' Hakem Halis Özkahya'nın düdüğüyle karşılaşma Medipol Başakşehir'in vuruşuyla başlıyor.

MÖ Medipol Başakşehir'de sarı kart cezalısı Bekir İrtegün ile sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal forma giyemiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı hafta içi Atiker Konyaspor ile oynanacak kupa maçını düşünerek Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro, Alexandu Epureanu, Volkan Babacan ve Junior Caiçara gibi önemli isimleri maç kadrosuna almadı.

Başakşehir-Adanaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de...

İlk 11'ler:

Adanaspor'un ilk 11'i: Karacic, Mauricio Ramos, Digao, Didi, Samican, Ahmet Bahçıvan, Tevfik, Cem Özdemir, Foguinho, Gueye, Vinicius

Başakşehir'in ilk 11'i: Ufuk, Yalçın, Ufuk, Alparslan, Doka, Attamah, Cengiz Ünder, Mahmet Tekdemir, Holmen, İrfan Can, Napoleoni

SAKAT VE CEZALILAR



Medipol Başakşehir'de Bekir İrtegün, sarı kart cezalısı olduğu için Adanaspor karşısında takımındaki yerini alamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Bekir'in yerine, kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilen Yalçın Ayhan'a şans vermesi bekleniyor. Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Alparslan Erdem ve Samuel Holmen ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu 3 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve sezonun son hafta mücadelesi olan Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Medipol Başakşehir ve Adanaspor, tarihlerinde 8 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 3'ünü Adanaspor kazanırken 3'ünden Medipol Başakşehir zaferle ayrıldı. 2 maç ise berabere bitti.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir’de Edin Visca, Alparslan Erdem ve Samuel Holmen ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu 3 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve sezonun son hafta mücadelesi olan Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Bu sezon sürpriz sonuçlara imza atarak son ana kadar şampiyonluk yarışında yer alan Medipol Başakşehir'de umutlar tükeniyor. Şampiyonluk konusunda Beşiktaş'ın alacağı skora bağlı olan Başakşehir, öncelikle Adanaspor'u yenmek zorunda. Bu sezon tüm takımlar karşısında galibiyete ulaşan Turuncu-Lacivertliler sadece Adanaspor'u yenemedi. Ligin ilk yarısında rakibiyle berabere kalan takım bu kez kazanmak istiyor. Ligde evinde 21 maçtır kaybetmeyen ve tarihinin en uzun serisini yakalayan takım bu karşılaşmanın favorisi olarak görülüyor.

Adanaspor'un ise ligden düşmesi kesinleşti. Buna rağmen son 3 maçında iyi bir form tutan takım 2 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Sezonu Eyüp Arın ile tamamlayacak olan Çukurova temsilcisi şimdiden gelecek yılın planlamasını yapıyor.