Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazar günü oynanacak maç için Gaziantep’e gelen Beşiktaş kafilesini bir grup taraftar şampiyon sloganıyla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik ekip konaklayacağı otele polis eskortu eşliğiyle gitti.