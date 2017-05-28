Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'a karşı yenilgi görmeyen Fenerbahçe'de Dick Advocaat, bu sezon Türkiye Kupası ile beraber çıktığı 7 derbi maçta da yenilgi görmedi. Takımdan ayrılacak olan Hollandalı teknik adam bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik almayı başardı.

Fenerbahçe, son 26 yılın en kötü iç saha performansıyla sezonu tamamladı. Bu sezon Kadıköy'de 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgi alan Kanarya, seyircisi önünde 21 puan yitirdi. Sarı-lacivertliler, 1990-1991 sezonundan sonraki en kötü iç saha performansına imza attı. O sezonda sahasında 22 puan toplayan Fenerbahçe'nin başındaki yine Hollandalı bir teknik adam vardı. Sarılacivertliler 26 yıl önce Guus Hiddink yönetimindeki kötü performansını bir başka Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'la yineledi.