Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollandalı Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe dünkü beraberlikle puanını 61’e yükseltse de Kadıköy’e üç puanla veda etme ve taraftarını bir nebze olsun sevindirme şansını kullanamadı. Sarı-lacivertliler son 26 yılın en kötü iç saha performansıyla sezonu bitirdi. Bu sezon Kadıköy’de 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, seyircisi önünde tam 21 puan kaybetti. Sarı Kanarya en son ligin 16 takımla oynandığı 1990-1991 sezonunda sahasında toplam 22 puan kaybetmişti. O takımın başında da ne ilginçtir ki yine bir Hollandalı çalıştırıcı; Guus Hiddink vardı. Fener o tarihten bu yana 26 yıl boyunca hiç bu sezon olduğu kadar kötü bir iç saha performansı göstermemişti.



Seri 41 maça çıktı

Trabzonspor 10 maç sonra Fener’e gol atsa da Fenerbahçe, rakibi karşısındaki namağlup serisini 16 maça yükseltti. Sarı-lacivertliler, 23 Ağustos 2010’da Trabzonspor’a deplasmanda 3-2 kaybettikten sonra oynadığı 16 maçta da yenilmedi. Sarı Kanarya’nın bir olumlu özelliği ise dün de devam etti. Fenerbahçe Süper Lig’de Kadıköy’de büyüklere karşı 40 maçtır yenilmiyordu bu seriyi 41 maça çıkardı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor önünde 40 maçtaki son yenilgi 2005 yılında Beşiktaş’a karşı. Ve o da 4-3’lük mücadele.



Salih : Dağılabilirdik

F.Bahçe’nin orta saha oyuncusu Salih Uçan, “Kazanmak istiyorduk, buradaki son maçımızdı. Daha sonra gol yedik. Trabzonspor’dan ikinci golü yemedik Allah’tan, dağılabilirdik. Robin’in bir poziyonu vardı, o gol olsa kazanabilirdik” derken, “İnşallah son maçımızı kazanıp ligi 3. bitirmek istiyoruz. Kendi adımıza kötü bir sezon geçirdik. A’dan Z’ye tüm oyuncuları etkiledi bu sezonki performans” açıklaması yaptı.



Olcay’dan Fener’e gönderme

Trabzonsporlu Olcay Şahan, “Başkaları bir puan aldığı için mutludur ama biz üzgünüz” diyerek F.Bahçe’ye gönderme yaparken, “Takımın ikinci yarıdaki performansı için gurur duyuyorum. Beşiktaş’tan sonra en iyi takımız. Gelecek sezonun temellerini attık. Taraftarımızın bize inancı tam olsun” sözlerini kullandı.



Onur sakatlandı

Karşılaşmanın ilk yarısında Emmanuel Emenike’nin kramponu bacağına gelen ve sakatlanan Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, tedavi sonrasında maça devam edebilmişti. Moussa Sow’un golünde de sakatlık yaşayan Onur ikinci yarıya devam edemedi ve yerini Esteban’a bıraktı.



Avrupa hayali bitti

Trabzonspor’un gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hayali de bitti. Bordo-mavili takım Antalyaspor’un 4 puan gerisine düşerek ligi 5. bitirme şansını kaybetti. Bordo-mavililer Avrupa kupalarına gitmek için 5. sırayı elde ederek Türkiye Kupası’nı Başakşehir’in kazanmasını bekliyordu.