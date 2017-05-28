Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk için son kozlarını oynayan Medipol Başakşehir evinde küme düşen Adanaspor’u 10 kişi kaldığı maçta 90+2’de gelen golle mağlup etti. Abdullah Avcı’nın öğrencileri bu sonuçla şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımış oldu. Maça ev sahibi ekip baskılı başladı ve 12. dakikada golü buldu. Doka önce göğsünde yumuşattığı topa havada çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0. Adanaspor sürpriz bir golle beraberliği yakaladı. Cem’in 30. dakikada ceza sahası dışından sert vuruşunda top, kaleci Ufuk’un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1. Ufuk bu golde profesyonel bir kaleciye yakışmayacak şekilde topa hatalı müdahale etti. Başakşehir’i öne geçiren Doka 36. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.



Son anda gelen zafer

Alpaslan Erdem 58. dakikada yaklaşık 30 metreden vurdu ve top direkleri salladı. Dönen topa Napoleoni müsait pozisyonda çok kötü vurdu. Adanaspor 56’da gole çok yaklaştı. Digao karşı karşıya pozisyonda kaleci Ufuk’a takıldı. Dönen topu hmet Bahçıvan’a çıkardı ancak bu futbolcunun vuruşunu da Ufuk çıkardı. Abdullah Avcı 58’de Cengiz ve İrfan Can’ı çıkarıp Visca ve Mustafa Pektemek’i oyuna aldı. Adanaspor yine tehlikeli geldi. Vinicius 64’te vurdu, bu defa top direkte patladı. Pektemek’in 77’de ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Karacic zorlukla çeldi. Adanaspor 87’de Ahmet’le ne geçti ancak hakem tartışmalı bir kararla faul gerekçesiyle bu golü iptal etti. ‘Maç bitti’ derken sahneye çıkan Napoleoni 90+2’de harika bir gol attı ve 3 puan Başakşehir’in oldu.

Oğuzhan Ort - (İHA)