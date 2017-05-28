Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantepspor Beşiktaş maçı canlı anlatımı ile birlikteyiz. Ligin 33. haftasında küme düşen Gaziantep'e konuk olan lider Beşiktaş, eğer bu deplasmandan 3 puanla dönerse üst üste 2. kez şampiyon olmuş olacak. Takipçisi Başakşehir maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde bulunuyor. Şampiyonluğa 3 puan kadar yakın olan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından 2016-2017 sezonu şampiyonu olarak dönmenin planını yapıyor. Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesini canlı olarak takip etmek için sizler için hazırladığımız haberimizi yenilemeniz yeterlidir. İşte Gaziantepspor Beşiktaş maçı ayrıntıları...

GAZİANTEPSPOR 0-2 BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

45'Maçın ilk yarısına en az 2 dakika ilave edildi.

45'Gaziantepspor'da Ghilas'a gönderilen topu kaleci Fabri kalesinden çıkarak almak isterken iki oyuncu çarpıştı. Hakem Mete Kalkavan Beşiktaş lehine faul kararı verdi.

44'Kullanılan köşe vuruşunda topu savunma uzaklaştırırken Tolgay'ın uzaktan gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

43'Beşiktaş hücumunda Aboubakar sağ çaprazdan ilerlerken savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

42'Gaziantepspor sağ kanadı kullanarak hücum etmeye çalışıyor. Kırmızı siyahlılar üst üste 3 pozisyonda taç kullanarak ilerlemeye çalışsa da savunmayı geçemedi.

42'2-0'ın verdiği rahatlıkla oynayan Beşiktaş topu savunmasına gönderdi, siyah beyazlılar top çeviriyor.

40'Oğuzhan'ın golünden sonra Beşiktaşlı futbolcularda ve tribünlerde büyük bir sevinç yaşandı. Tribünlerde "Oley şampiyon Beşiktaş" tezahüratları yapılıyor.

39'Oğuzhan sol kanattaki Babel'e pasını verip ceza sahası içine kaçtı. Babel'in pasıyla topla buluşan Oğuzhan klas bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

39'GOL

38'Gaziantepspor hücumunda ileri gönderilen topu kontrol etmek isteyen Kangwa Adriano ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Top Kangwa'nın eline çarpınca hakem oyunu durdurup topu Beşiktaş'a verdi.

37'Gökhan Gönül'ün ceza sahası içine doğru kullandığı uzun taç atışında Cenk Tosun topa iyi yükselerek vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

36'Beşiktaş'ın hücum yaptığı kale arkasında yer alan Gaziantepspor taraftarları bir kez daha meşale yakarak sahaya attı. Ceza sahası içine düşen meşaleyi alıp saha dışına götüren ev sahibi ekibin oyuncuları taraftarlara sakin olun dedi.

35'Oğuzhan'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kaleci Erten boşa çıktı savunmada Musa Nizam kafasıyla topu taca gönderdi.

35'Kullanılan köşe vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top bir kez daha kornere gitti.

35'Aboubakar sağ çaprazdan ceza sahasına ilerlerken Pedroso'yu muhteşem bir hareketle çalımladı, içeri gönderdiği topu savunma kornere attı.

34'Beşiktaş hücumunda sağ kanattan Aboubakar'ın orta şut karışımı vuruşu kaleci Erten'de kaldı.

33'Gaziantepspor'da Orkan orta sahadan sol kanada doğru yönelirken araya giren Gökhan Gönül topu kaptı.

32'Beşiktaş rakip kaleyi abluka altına almış bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Siyah beyazlılarda Talisca'nın şutunda kaleci Erten gole izin vermedi.

32'Oğuzhan'ın ceza sahası içine gönderdiği topu savunma kafasıyla uzaklaştırdı.

31'Gaziantepspor ceza sahasına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşla Beşiktaş oyuna başlayacak.

30'Ev sahibi ekip hızlı hücuma çıkarken top kaptırınca tehlikeli bir pozisyondan oldu.

30'Beşiktaş hücumunda Gaziantepsporlu Pedroso'ya çarpan topun eline geldiği yönünde siyah beyazlılar itiraz ederken Antep hücumu gerçekleşti.

29'Cenk'e gelen topu alan golcü oyuncu arka direğe yakın noktadaki Aboubakar'a pas verdi, araya giren savunma tehlikenin büyümesini önledi.

28'Gaziantepspor hücumlarda Kangwa'yı topla buluşturmaya çalışıyor.

28'Orkan'ın orta sahadan sol ayağıyla Kangwa'yı düşünerek attığı güzel pası savunma kontrol etti.

27'Beşiktaş'ın kaptırdığı topu alan Gaziantepspor'da savunmanın arkasına Kangwa'ya atılan topu kaleci Fabri ceza sahasının dışına çıkarak uzaklaştırdı.

26'Topla Oynama: Gaziantepspor %40 - %60 Beşiktaş

25'Fatau'nun getirip çektiği şut savunmadan dönerken Abdulkadir'in gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

24'Ofsayt: Gaziantepspor 4 - 2 Beşiktaş

23'Aboubakar'dan aldığı topla rakibini çalımlamak isteyen Tolgay topu kaptırdı. Mücadeleyi bırakmayan Tolgay rakibinin ayağındaki topa dokunarak tekrar topu kazandı. Sonrasında Babel'e gönderilen pasta Hollandalı oyuncu ofsaytta kaldı.

22'Hücumda sol kanadı kullanan Gaziantepspor küçük bir üçgen kurdu fakat pas hatasıyla birlikte top taca çıktı.

21'Orta sahaya kadar çıkan Beşiktaş savunmasında Tosic pasını Aboubakar'a gönderdi fakat savunma araya girerek tehlikeyi engelledi.

20'Oğuzhan'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar topa dokunamadı.

20'Sağ çaprazdan Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Erten Ersu topu kornere gönderdi.

19'Sağ kanatta aldığı topla ilerleyen Cenk, Musa Nizam'ı geçtiği sırada yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan sarı kartını Musa'ya gösterdi.

18'Hızlı gelişen Gaziantepspor hücumunda Ghilas'ın pasında Kangwa ofsaytta kaldı. Ev sahibi ekibin oyuncuları pozisyona itiraz etti.

17'Orta sahadan sağ kanada gönderilen topa Aboubakar yönelmezken Talisca topu saha içinde tutamadı.

16'Cenk Tosun ilk pozisyonda boştaki Babel'e pasını verseydi ikinci gol gelebilirdi. Cenk pas yerine dar açıdan vurmayı denedi.

16'Sağ kanatta Cenk Tosun'a gönderilen topup alan milli oyuncu aldığı topla içeri girip şutunu çekti, kaleci Erten'den dönen topa Cenk yine vurdu kaleci Erten bir kez daha başarılı oldu.

15'Aboubakar'a gönderilen topta Kamerunlu golcü ayağını uzatsa da topa dokunamadı. Kaleci Erten pozisyonda topun sahibi oldu.

14'Sol kanatta savunmadan kaptığı topla ilerleyen Kangwa'nın savunmanın arasına kaçan Ghilas'a gönderdiği topta yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

13'Gaziantepsporlu Orkan'ın Beşiktaş yarı sahasının ilk metrelerinden kullandığı serbest vuruşta savunma topa müdahale etti, bir sonraki pozisyonda ise Kangwa ofsaytta kaldı.

12'Beşiktaş attığı golle birlikte taraftar desteğini de arkasına alarak etkili bir oyun sergiliyor..

11'Gaziantepspor kendi yarı sahasından topla çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi ekip sağ kanadı kullanarak ilerliyor.

10'Beşiktaş hücumunda savunmanın arkasına kaçan Talisca topla buluşarak aşırtma bir vuruş yaptı. Kalesini terk eden Erten'in müdahalesiyle top kornere gitti.

9'Gaziantepspor taraftarının yer aldığı kale arkasında ev sahibi ekibin taraftarlarının yaktığı meşaleyi sahaya atması sebebiyle oyun kısa süreliğine durdu. Meşale saha dışına atıldı.

9'Talisca'nın sol ayağıyla uzaktan vuruşunda top yandan auta gitti.

8'Taç atışından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası içine giren Aboubakar pasını penaltı noktasına yakın bölgede bekleyen Oğuzhan'a gönderdi. Savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

7'Babel'in golünden sonra Beşiktaş tribünlerinde büyük bir coşku yaşanırken, siyah beyazlılar stadyumu karnaval alanına çevirdi.

6'Ryan Babel ceza sahasına yakın noktada aldığı topla rakip savunmayı çalımladı. Kaleyi tam karşıdan gören bir açıdan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderen Babel takımını 1-0 öne geçirdi.

6'GOL

5'Adriano'nun güzel pasında topla buluşan Cenk Tosun ceza sahasına sol çaprazdan girerek şutunu çekti, top yandan auta gitti.

4'Beşiktaş oyunu sağ kanattaki Gökhan Gönül'e gönderdi. Gökhan'a yapılan baskı sonrasında siyah beyazlı oyuncudan top taca çıktı.

4'Beşiktaş sol kanattan Adriano-Babel ikilisiyle pozisyon bulmaya çalışıyor.

3'Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı taç atışında top ev sahibi ekibin oyuncularında kaldı. Aboubakar'ın baskısı sonrasında top bir kez daha taca çıktı. Gaziantepspor oyuna başlayacak.

2'Beşiktaş hazırlık pasları yapıyor. Siyah beyazlılar savunmada Marcelo-Tosic ile top çeviriyor.

1'Gaziantep'te Beşiktaş taraftarları stadyumu Vodafone Stadyumu'na çevirdi.

1'Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla maç başladı.

M.Ö.Gaziantepspor - Beşiktaş maçı öncesinde iki takım da sahaya geldi, İstiklal Marşımız okunuyor.

İLK 11'LER:

Gaziantepspor: Erten, Barış, Pedroso, Musa, Abdülkadir, Thiam, Fatau, Orkan, Kangwa, Ben Hatira, Ghilas

Yedekler: Adnan, Doğanay, Siarhei, Alpay, Mosquera, Serkan

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Cenk, Talisca, Babel, Aboubakar

Yedekler: Tolga, Atınç, Beck, Necip, Gökhan İnler, Caner, Demba Ba

Beşiktaş'ta şok!

Beşiktaş'ta Quaresma ve Atiba bu maçta görev yapamayacak.

GAZİANTEPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası kapsamında Gaziantepspor Beşiktaş maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beinSports'dan naklen yayınlanıyor. Mete Kalkavan'ın yönettiği mücadelede, yardımcılığı Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar üstleniyor.

KENT, SİYAH BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gaziantepspor-Beşiktaş mücadelesi öncesinde Gaziantep Şehir Merkezi hareketlenmeye başladı.

19.00'da başlayan karşılaşma için kente gelen Beşiktaşlı taraftarlar çarşıda vakit geçirirken takımları için tezahüratlara da başladılar.

GALİBİYETİ HALİNDE ŞAMPİYON OLACAK

Beşiktaş, bugünki karşılaşmayı kazandığı takdirde 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmasıyla rakibiyle puan farkını 4'e çıkararak avantaj elde etti.

TRİBÜNDE 30 BİN BEŞİKTAŞLI

Beşiktaş, deplasmanda olmasına rağmen Gaziantep maçını kendi evinde gibi oynayacak. Ev sahibi ekip, maç için siyah beyazlılara stadın tamamını açtı. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından 30 bine yakın taraftarın maçta Beşiktaş’a destek vermesi bekleniyor. Kartal, mutlu sona ulaşırsa 15. lig şampiyonluğuna ulaşarak formasına 3. yıldızı takmaya hak kazanacak.

VELİ DAHİL HERKES GAZİANTEP’E GİTTİ

Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle aylardır sahalardan uzak olan Veli dahil tüm futbolcular Gaziantep’e götürüldü. Kartal sahaya ideal 11’iyle çıkacak. Ev sahibinde ise sakat Elyasa ve Victor yok.

Sınırda 3 isim var

Siyah-Beyazlılar’ın bu akşam Gaziantepspor’a konuk olacağı mücadeleye 3 futbolcusu kart sınırında çıkacak. Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Atınç Nukan arasından bir isim, bu akşam kart görmesi halinde gelecek hafta Osmanlısporla oynanacak karşılaşmada cezalı olacak ve forma giyemeyecek.

Antep’te kayıp yok

Beşiktaş, Gaziantepspor’a ligde 8 maçtır yenilmiyor. Rakibine en son 2012-2013 sezonunun 5. haftasında deplasmanda 3-2 mağlup olan Kartal, ardından oynanan 8 karşılaşmanın 6’sını kazandı, 2 kez berabere kaldı. Kara Kartal, Antep deplasmanındaki son 3 maçını da kazandı. Rakibine en son 2012-2013 sezonunun 5. haftasında 3-2 yenilen Siyah-Beyazlılar, ardından çıktıkları 3 maçtan 9 puan çıkarttı, son iki maçta gol bile yemedi.

ŞENOL GÜNEŞ TARİHE GEÇECEK

Şenol Güneş üst üste 2. kez siyah beyazlı takımı mutlu sona ulaştırırsa, bunu başaran ilk Türk teknik direktör olacak.

190 MİLYON TL KASAYA

Beşiktaş şampiyon olursa; TFF’den 100 milyon TL, UEFA Şampiyonlar Ligi’nden 90 milyon TL alacak.

12 KARTAL’IN ‘İLK’ HEYECANI

Beşiktaş mutlu sona ulaştığı taktirde, 12 futbolcu siyah beyazlı formayla ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

NECİP UYSAL 3’ÜN PEŞİNDE

Siyah beyazlıların kaptanı Necip Uysal, 2008-09, 2015-16’nın ardından üçüncü lig şampiyonluğu kupasının peşinde.

Babel hazır kıta

Kara Kartal’da bu sezon çıktığı 16 lig mücadelesinde 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Ryan Babel, bu akşam da gollerine devam etmenin hesabını yapıyor. Antep mücadelesi öncesinde yapılan takım çalışmalarında peş peşe attığı gollerle dikkat çeken Hollandalı futbolcu, Antep Arena’ya şov için çıkacak.