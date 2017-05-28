Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta rakibine 2-1'lik skorla boyun eğen Bursaspor, küme düşme tehlikesini iyiden iyiye hissetmeye başladı.

Bu sonucun ardından Bursaspor'un yenilgi serisi 6 maça çıkmış oldu.

90+3'TE GOL GELDİ

Maça hızlı başlayan Bursaspor, 16. dakikada Cristobal Jorquera'nın kaydettiği gole 1-0 öne geçerek ilk yarıyı önde tamamlasa da, 72. dakikada Tokelo Rantie'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi: 1-1.

Bursaspor'u yıkan gol ise 90+3'te Kamal Issah'tan geldi ve 90 dakika sonunda üç puan Gençlerbirliği'nin oldu: 1-2.

BURSASPOR KÜME DÜŞMENİN EŞİĞİNE GELDİ

Çaykur Rizespor'un Osmanlıspor deplasmanından üç puanla dönmesiyle birlikte 15. sıradaki Bursaspor ile 16. sıradaki Karadeniz temsilcisi arasındaki puan farkı ikiye düştü. Bursaspor ligin son haftasında Trabzonspor deplasmanında kazanamaz, Çaykur Rizespor da sahasında ağırlayacağı Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederse, ikili averajda da rakibinin gerisinde olan yeşil-beyazlılar sezonu 16. sırada tamamlayarak TFF 1. Lig'e düşecek.