Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki maçta Kayserispor, Kardemir Karabükspor karsında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Erkan Kaş'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bulut, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
21. dakikada Levent Gülen'in ceza sahası dışında yaptığı vuruşta, top üsten auta gitti.
22. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içinde Umut Bulut, pasını Hakan Aslantaş'a verdi. Bu oyuncunun çektiği şutta, top kaleci Rybka'dan döndü.
25. dakikada Poko'nun geri pasında araya giren Umut Bulut'un şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
35. dakikada Serdar Deliktaş'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Tanase'nin şutunda, top yandan auta gitti.
37. dakikada Hakan Aslantaş'ın sağdan ortasında ceza sahasında Samba Sow'un kafa vuruşunda, top kaleci Rybka'dan döndü. Topu önünde bulan Umut Bulut'un vuruşunda ise Rybka, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Kayserispor maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
47. dakikada ev sahibi takım, müsabakada beraberliği sağladı. Ceyhun Gülselam'in soldan ortasında ceza sahası içinde Serdar Deliktaş'ın kafayla vurduğu top, ağlarla buluştu: 1-1
49. dakikada sarı-kırmızılı ekip, yine öne geçti. Erkan Kaş'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.
54. dakikada Kardemir Karabükspor'da İshak Doğan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Barış Başdaş kafa vuruşunu yaptı ancak Deniz Türüç, kaleye giden topu çizgi üzerinden kafayla uzaklaştırdı.
56. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında İshak Doğan ceza sahası içine ortaladı, Serdar Deliktaş'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahamada'da kaldı.
69. dakikada Lawal'ın pasıyla topla buluşan Umut Bulut, ceza sahası içine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Umut'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
71. dakikada Lawal'ın ara pasında topla buluşan Umut Bulut'un kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Rybka'nın ayaklarına çarparak kornere gitti.
86. dakikada Kardemir Karabükspor, mücadelede beraberliği yakaladı. İshak Doğan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Yatabare kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.