Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Galatasaray maçı canlı anlatımı ile birlikteyiz. Alanyaspor, ligin 33. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Dün Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle ilk 2'nin ismi belli oldu ancak sıralamanın 3. ve 4. sıralamasında büyük bir mücadele devam ediyor. Şu an maç fazlasıyla Fenerbahçe 61 puanla 3. sıradayken 4. Galatasaray ise maç eksiğiyle 58 puanda. Takipçisi Antalyaspor'u egale etmek ve Avrupa'ya gitmek isteyen Galatasaray, Alanya deplasmanına kesin galibiyet parolasıyla çıkıyor. Öte yandan ligin orta sıralarında ligde kalmayı garantileyen Alanyaspor ise bu maçtan puan veya puanlar almanın peşinde. Bu zorlu mücadelenin canlı takibi ile birlikte olacağız. Galatasaray'ın bu zorlu mücadelesini canlı takip etmek için tek yapmanız gereken haberimizi yenilemek. İşte sizler için hazırladığımız Alanyaspor, GS maçı ayrıntıları...

ALANYASPOR 0-0 GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIMI

1'Maçın ilk hücumunu Alanyaspor gerçekleştirdi. Sağ kanattan içeri yapılan ortayı Ahmet Çalık uzaklaştırdı.

1'Podolski'nin vuruşuyla karşılaşma başladı.

İLK 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Lazic, Tzavellas, N’Sakala, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Fernandes, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet Çalık, Linnes, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Sneijder, Bruma, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda bu akşam saat 20.00’de başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de...

İki oyuncunun durumu belirsiz

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı takımda iki oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Hafta içinde gıda zehirlenmesi geçiren Hakan Balta’nın bugün yapılacak son idmana katılması beklenirken, omzunda ağrısı olan kaleci Cenk Gönen’in ise Alanya’ya götürülmeme ihtimali olduğu bildirildi.

Ceza sınırında 5 oyuncu

Galatasaray’da Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, ligin son haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Alanyaspor’la ikinci kez

Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Alanyaspor ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk lig maçı, sezonun ilk yarısında oynanmış ve Galatasaray, Türk Telekom Stadı’ndaki karşılaşmayı 5-1 kazanmıştı.

Ligi üçüncü sırada tamamlayabilmek için Fenerbahçe ile yarışan Galatasaray, rakibinin haftayı 1-1’lik Trabzonspor beraberliği ile kapatmasının ardından puanları eşitleme şansı yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir ön eleme az oynayabilmek için ligde sezonu üçüncü sırada tamamlamak isteyen Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor’u yenmesi halinde, ligin son haftasındaki maçını kazanıp, Fenerbahçe’nin bir kez daha puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor’a yenilmesi durumunda ise lig üçüncülüğü şansını kaybedecek.

Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Alanyaspor ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk lig maçı, sezonun ilk yarısında oynanmış ve Galatasaray, Türk Telekom Stadı’ndaki karşılaşmayı 5-1 kazanmıştı.