Eskişehirspor, sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti ve TFF 1. Lig'de play-off finaline yükseldi.
Ev sahibi ekibe Giresunspor karşısında galibiyeti getiren golü 9. dakikada Hürriyet Gücer kaydetti. Mücadelede başka gol olmadı ve Eskişehirspor sahadan 1-0'lık sonuçla ayrıldı.
Eskişehirspor ilk maçta Giresunspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı.
Eskişehirspor: 1 - Giresunspor: 0
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Samet Çiçek
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Ofoedu (Dk. 77 Akaminko), Tarık Çamdal (Dk. 90+4 Bilal Aziz Özer), Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno
Giresunspor: Eser Altın, Dimitraidis, Volkan Okumak (Dk. 5 Tomic), Abwo (Dk. 64 Dilaver Güçlü), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Nascimento, Onur Demir (Dk. 71 Jones), Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Gol: Dk. 5 Hürriyet Gücer (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Hüsamettin Dut, Dk. 45+2 Onur Demir, Dk. 74 Berkan Yıldırım (Giresunspor), Dk. 63 Uğur İnceman, Dk. 89 Tarık Çamdal (Eskişehirspor)