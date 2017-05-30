Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, yeni sezonun planlamasına başladı.

İlk olarak Inter'den Caner Erkin'in bonservisini alan Siyah Beyazlılar, Vincent Aboubakar'ı da kadrosunda tutmak istiyor.

Satın alma opsiyonu 10 milyon Euro olan Kamerunlu futbolcu için Porto ile görüşmeler sürüyor. Portekiz ekibine yeniden kiralama teklifini sunan yönetim, olumsuz cevap aldı. Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Aboubakar'ın bonservisini vermek isteyen Porto'nun pazarlığa yanaşmaması Siyah Beyazlılar'ı sıkıntıya soktu. 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak istese de, kulüplerin anlaşamaması halinde transfer çıkmaza girecek.

Bonservisi Manchester City'de olan Eliaquim Mangala'yı da kiralamak isteyen furbol komitesi, İngiliz ekibi ile görüşmelerine devam ediyor. Fransız futbolcu Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakarken, kulüpler kiralama bedeli konusunda anlaşma sağlayamadı. Bu sezon formasını giydiği Valencia'nın Mangala'yı yeniden kiralamak istemesi futbol komitesinin işini zorlaştırdı.

Bu hafta içinde İngiltere'ye gidecek olan Başkan Fikret Orman, Mangala konusunda gelişme kaydetmeye çalışacak.