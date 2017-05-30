Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.
Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
30.05.2017 - 16:41 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.
Etiketler : fenerbahçe,basketbol takımı,erdoğan,
477843 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/477843.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
33
22
8
3
69
30
39
74
2
Başakşehir
33
20
10
3
62
28
34
70
3
Fenerbahçe
33
17
10
6
57
31
26
61
4
Galatasaray
33
19
4
10
63
39
24
61
5
Antalyaspor
33
16
7
10
43
39
4
55
6
Trabzonspor
33
14
9
10
38
32
6
51
7
Akhisar Bld.
33
14
6
13
44
39
5
48
8
Gençlerbirliği
33
11
10
12
32
34
-2
43
9
Kasımpaşa
33
12
7
14
46
49
-3
43
10
Konyaspor
33
11
10
12
39
43
-4
43
11
Alanyaspor
33
12
4
17
54
64
-10
40
12
K.D.Ç. Karabük
33
11
7
15
35
46
-11
40
13
Osmanlıspor FK
33
9
11
13
37
41
-4
38
14
Kayserispor
33
10
8
15
47
57
-10
38
15
Bursaspor
33
10
5
18
32
57
-25
35
16
Ç. Rizespor
33
9
6
18
43
53
-10
33
17
Gaziantepspor
33
7
5
21
29
61
-32
26
18
Adanaspor
33
6
7
20
32
59
-27
25
34. Hafta Maçları
2.6.2017
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
2.6.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
2.6.2017
Antalyaspor - Gaziantepspor
3.6.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
3.6.2017
Trabzonspor - Bursaspor
3.6.2017
Adanaspor - Fenerbahçe
3.6.2017
Galatasaray - Atiker Konyaspor
3.6.2017
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor
3.6.2017
Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
34
16
11
7
62
44
18
56
4
Boluspor
34
16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
34
15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
34
15
8
11
55
51
4
53
8
Ümraniyespor
34
12
12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
34
10
12
12
56
48
8
42
10
Elazığspor
34
12
11
11
43
35
8
41
11
Denizlispor
34
11
10
13
46
45
1
40
12
Manisaspor
34
11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
34
9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
34
9
9
16
38
46
-8
36
16
Samsunspor
34
9
9
16
27
46
-19
36
17
Bandırmaspor
34
9
8
17
43
52
-9
35
18
Mersin İ.Y.
34
6
11
17
35
71
-36
26