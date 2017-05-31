Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ - Fenerbahçe geçen sezondan beri peşinde olduğu Arsenal’in Kolombiyalı kalecisi David Ospina’yı sonunda ikna etti. İngiliz gazetesi Times’ın yazarlarından Henry Winter, Ospina’nın önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyeceğini iddia etti. Talksport’a konuşan Winter, “Gerçek şu ki Ospina Fenerbahçe’ye gidiyor. Birkaç gün içinde İstanbul’a uçacak” açıklamasında bulundu. Peter Cech’in elinden eldivenleri bir türlü alamayan 28 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin Arsene Wenger’le yaptığı son konuşmanın ardından kesin kararını verdiği öğrenildi. Geçen sezon da Fenerbahçe’yle yakınlaşan Ospina, yedek kalmak istemediği için bu tercihi yaptı.



İkinci Niang dönemi!

Bu arada Fenerbahçe golcü adaylarından Lucas Perez’in yerine M’Baye Niang’ı gündeme aldı. Arsenal’den ayrılma kararı alan 28 yaşındaki İspanyol Perez için Sevilla’nın devreye girmesi sarı-lacivertlileri zora sokunca sezonu Watford’a kiralık geçiren 22 yaşındaki Senegalli M’Baye Niang için Milan’a teklif yapıldı. Kjaer için sarı-lacivertlilerin kapısını tırmalayan Milan’ın da bu talebe sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin gelecek vadeden Senegalli golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı, bu konuda da Kjaer’i koz olarak kullanacağı ifade edildi. Santrfor mevkisinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen Niang’ın 2019’a kadar Milan’la sözleşmesi bulunuyor.



ŞAMPİYONLAR KÜLLİYEDE

THY Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, dün Başkan Aziz Yıldırım ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da hazır bulundu. Tarihi bir başarıya imza atan sarı-lacivertliler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Euroleague Kupası’nı da götürdü. Oldukça samimi bir ortamda geçen kabulde Yıldırım, Erdoğan’a adının yazılı olduğu forma ve takımın biblolarını takdim etti.

Stoper krizi

Adana deplasmanı öncesi Fenerbahçe’de stoper sorunu yaşanıyor. Skrtel’in cezalı olduğu sarı-lacivertlilerde, Neustadter’in de milli takıma gitmesi Advocaat’ı sıkıntıya soktu. Hollandalının Mehmet Topal’ı orta sahadan stopere çekeceği öğrenildi.



Geceler bitirdi

Alper Potuk ile Salih Uçan İstanbul gecelerinde kayboldu. Bekleneni veremeyen Salih ile ikinci yarıda büyük düşüş yaşayan Alper’in gece hayatına kapılmaları performanslarını olumsuz etkiledi. Yönetimin her iki oyuncuya da sert uyarlarılar yaptığı öğrenildi.



Şen ABD yolunda

Bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Volkan Şen satış listesine konulmasının ardından kendisine kulüp aramaya başladı. Eşi ABD’li olan tecrübeli oyuncunun, MLS ekiplerinden gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.