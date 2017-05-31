Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pierre-Emerick Aubameyang'ın Borussia Dortmund'dan ayrılacağı iddiaları her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor. Alman Bild Gazetesi, futbolcunun Paris Saint Germain ile anlaşacağı iddialarına bir süredir yer veriyor.

Gazete son olarak Aubameyang'ın Borussia Dortmund tesislerindeki dolabını boşalttığını ve eşyalarını topladığını öne sürdü. Haberde, Aubameyang'ın kardeşi Willy'nin Instagram hesabından paylaştığı bir videoya de değinildi. Bu videoda tamamen boşaltılmış bir garaj, Aubameyang'ın arabası bagajı açık bir halde ve toparlanmış birkaç bavul eşya dikkat çekiyor.

Bild, haberinde "Yaz tatili mi, veda mı?" diye sorarken menajer Michael Zorc'un "Yeni bir gelişme yok" sözlerine de yer verdi.



