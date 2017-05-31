Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pierre-Emerick Aubameyang'ın Borussia Dortmund'dan Paris Saint-Germain'e transferi Fransızlar'a göre oldu gibi... Yanoo Fransa'nın haberine göre iki kulüp Gabonlu golcünün transferinde anlaştı.

PSG, Aubameyang'ın bonservisini Borussia Dortmund'dan 70 milyon Euro'ya alacak. Haberde, futbolcuyla pazarlıkların sürdüğü ama Aubameyang'ın yıllık 10 milyon Euro ve ilk anlaşmada 6 milyon Euro imza parasını kabul ettiği, sadece bazı küçük ayrıntıların görüşüldüğü belirtildi.

Paris Saint-Germain'in bu sezon Almanya Ligi'nde 31 gol atan Aubameyang dışında Arsenal'den Alexis Sanchez'i de kadrosuna katmaya çalıştığı iddia ediliyor.