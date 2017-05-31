Fuat Akdağ ve Mehmet Demirkol’un sorularını cevaplayan Teknik Direktör Şenol Güneş, Demirkol’un ‘’Hayırlı olsun, sözleşmeniz uzatılmış’’ sözleri üzerine, ‘’Onlara girmiyorum, zaten çalışıyorum. KAP’a bildirilmiş, oradan da bize kağıt geldi.’’ Dedi.