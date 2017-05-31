Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuat Akdağ ve Mehmet Demirkol’un sorularını cevaplayan Teknik Direktör Şenol Güneş, Demirkol’un ‘’Hayırlı olsun, sözleşmeniz uzatılmış’’ sözleri üzerine, ‘’Onlara girmiyorum, zaten çalışıyorum. KAP’a bildirilmiş, oradan da bize kağıt geldi.’’ Dedi.