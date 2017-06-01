Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun büyük yıldızlarından biri olması beklenen Enes Ünal kariyerinde önemli bir sıçrama daha yaparak La Liga takımlarından Villarreal’e transfer oldu. Bursaspor’da başlayan futbol kariyerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’e transfer olarak müthiş bir çıkışa imza atan Enes Ünal, İngiliz devi tarafından iki sezondur kiralık olarak başka takımlara gönderiliyordu. Son olarak Hollanda temsilcisi Twente’nin formasını terleten millî golcü, kiralık sözleşmesi biter bitmez Ada ekibinin yolunu tutmuştu. Bu sezon da Premier Lig ekibinde forma giyemeyeceğini anlayan 20 yaşındaki golcü, İspanyol temsilcisi Villarreal’in kendisine yaptığı teklifi kabul etti. Villarreal yetkililerinin, Manchester City ile de anlaşması sonucu genç golcü kendisini İspanyol temsilcisine bağlayan imzayı attı.

Dört yıllık imza

Manchester City iki yıldır kiralık olarak gönderdiği Enes Ünal’ı 14 milyon avro karşılığında Villarreal’e sattı. İspanyol temsilcisinin teklifine evet diyen Enes’in 4 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Manchester City, Enes’in satış sözleşmesine 20 milyon avro karşılığında geri alma maddesi koydurdu. Yani ada ekibi Enes’i transfer etmek isterse 20 milyon avro ücret ödemek zorunda olacak. 2015 yılında 3 milyon avro bedelle gittiği Manchester City’de forma şansı bulamayan ve bu sezon kiralık olarak gittiği Hollanda temsilcisi Twente forması ile oldukça başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal, Avrupa’nın birçok takımının radarına girmişti. La Liga ekiplerinden Valencia’nın da takibinde olan millî golcü, tercihini gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Villarreal’den yana kullanmış oldu.

Bursaspor da kazanacak

Manchester City’den 14 milyon avroya Villarreal’e transfer olan 20 yaşındaki Enes Ünal altyapısından yetiştiği Bursaspor’a da 1 milyon 750 bin avro para kazandırdı. Bursaspor, Manchester City ile yapılan anlaşma gereği satıştan yüzde 10 pay aldı. 2015 yılında City’ye giden genç futbolcu için İngiliz kulübünün yeşil-beyazlılara 3 milyon avro ödemişti.

Nihat'tan sonra 2. Türk

La Liga ekiplerinden Villarreal’de ikinci defa bir Türk futbolcu forma giyecek. Nihat Kahveci 2006-07 sezonunda Real Sociedad’dan, Villarreal’e transfer olmuş ve 3 sezon bu takımın formasını giymişti. Kahveci ayrıca kariyeri sona erdikten sonra Villarreal’in altyapısında da görev almıştı.

İşte en Pahalı Türk transferler;

Arda Turan, Atletico Madrid > Barcelona (34 milyon €)

Hakan Çalhanoğlu, Hamburg > Leverkusen (14,5 milyon €)

Enes Ünal, Manchester City > Villarreal (14 milyon €)

Yunus Mallı, Mainz > Wolfsburg (12,5 milyon €)

Arda Turan, Galatasaray > Atletico Madrid (12 milyon €)

Emre Mor, Nordsjaelland > Dortmund (10 milyon €)

Nuri Şahin, Dortmund > Real Madrid (10 milyon €)

Gökdeniz Karadeniz, Trabzonspor > Kazan (8,7 milyon €)

Mevlüt Erdinç, Sochaux > PSG (8,5 milyon €)

Burak Yılmaz, Galatasaray > Guoan (8 milyon €)

Fatih Tekke, Trabzonspor > Zenit (7,5 milyon €)

Ersan Adem Gülüm, Beşiktaş > HC Fortune (7 milyon €)

Mevlüt Erdinç, PSG > Rennes (6,6 milyon €)

Atınç Nukan, Beşiktaş > Leipzig (6 milyon €)

Tuncay Şanlı, Middlesbrough > Stoke City (5,7 milyon €)

Mehmet Ekici, Bayern Münih > Werder Bremen (5 milyon €)

Ümit Davala, Galatasaray > Milan (5 milyon €)

Emre Belözoğlu, İnter > Newcastle United (5 milyon €)

Nihat Kahveci, Beşiktaş > Real Sociedad (5 milyon €)