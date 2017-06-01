Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund’da forma giyen millî futbolcumuz Emre Mor’a resmî transfer teklifi geldi. Son zamanlarda adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 19 yaşındaki oyuncu için Paris Saint Germain (PSG) harekete geçti. Fransız devi, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar ve teknik direktör Thomas Tuchel’le yaşadığı problemler sebebiyle yeterli forma şansı bulamayan Emre Mor için 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. Satın alma opsiyonuyla birlikte oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen PSG, Alman ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

Aubameyang da listede

Tuchel ile yollarını ayıran Dortmund ise Emre’yi kadrosunda tutmak ve önümüzdeki sezon ondan faydalanmak istiyor. Emre Mor geçtiğimiz sezon başında Danimarka’nın Nordsjaelland kulübünden Dortmund’a transfer olmuş ve 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Alman ekibinin büyük bir yıldız isim olması beklenen Emre Mor’u elinden kaçırmak istememesi üzerine kiralık formülüne ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Fransız kulübünün ayrıca Emre’nin takım arkadaşı Aubameyang’a da teklifte bulunduğu ve tarafların prensipte anlaştığı da iddialar arasında yer alıyor.

Emre Mor bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde hayranı olduğu Cristiano Ronaldo ile karşılaşmış, maç sonu Portekizli yıldızdan “Büyük bir yıldız olacaksın” övgüsünü almıştı.