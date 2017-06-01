Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in kralı Beşiktaş’ta neler oluyor? Çok ciddi bir mesele yok hatta herkes işinde gücünde yeni sezonun planlaması içerisinde. Ancak bir konu var ki henüz tam anlamıyla tatlıya bağlanmış ve tamamen çözüm bulunmuş değil. Konumuz Şenol Güneş... Tecrübeli teknik adam, Gaziantep’te ilan edilen şampiyonluk sonrası kalıp kalmaması konusunda üç ihtimalli bir durumdan bahsederken önceki gün yapılan basın toplantısında da yaklaşık 1 saatlik bir dilimi bu detaya ayırdı. Beşiktaş’ı sevdiğini ve sevildiğini söyledi, kâğıt üzerindeki mukavelelerin önemli olmadığına dikkat çekti ve gönül bağını ifade etti. Buraya kadar iyi güzel. Ve Güneş yönetimle de henüz detayları görüşmediğini ve önümüzdeki günlerde bunları konuşacaklarını ifade ederken aynı günün akşamında KAP’a bilgilendirmede bulunuldu. Neydi o bilgilendirme... Şenol Güneş’in sözleşmesinde yazan 1 yıllık opsiyonun Beşiktaş Kulübü tarafından devreye sokulduğunun kamuoyuna açıklanmasıydı.

Oysa o neler düşünüyordu

İşte bu durum Şenol Güneş cephesinde o kadar da sevindirici bir haber ve yaklaşım değildi. Sebebine gelirsek... Şenol Güneş yakın çevresiyle sohbetinde Beşiktaş’la 2+1 yıllık sözleşmeyi normal bir teknik adam olarak yaptıklarını ancak ortada 2 yıl üst üste elde edilen bir şampiyonluk olduğunu vurguladı. Tecrübeli teknik adam burada yönetimden şampiyonluk payesi ve takdir gören bir hareket bekledi. Tabii ki para anlamında değil. Başarıyı sözlü de olsa ödüllendirme ve hatta daha uzun vadeye yayma anlamındaydı. Ancak siyah-beyazlıların işi resmi bir durum gibi görüp hocayla görüşmeden devreye sokması Şenol Hoca cephesinde biraz sitemkâr karşılandı. Kaldı ki, o Şenol Güneş, altyapı için çalışmalar düşündüğünü, oyuncu çıkarmak istediğini belirtip 5 yıl 10 yıllık bir zaman diliminden bahsediyordu. Ve bunu da “Kovulsam bile gitmem” diyerek daha da pekiştirmişti.

Sözleşme yorumu: Bakacağız

Şenol Güneş, dün NTV SPOR’un konuğuydu... Mehmet Demirkol, önceki gün borsaya bildirilen 1 yıllık sözleşme konusunda “Hayırlı olsun” derken Şenol Güneş’in sözleri kısa net ve mesaj vericiydi: “Sözleşmem hukuken uzatıldı kulüple görüşmedim. Evet borsaya bildirilmiş, bize de kâğıt geldi, bakacağız.”

"Eleman" vurgusu

Türk futbolunda “eleman” kelimesi daha önce büyük bir soruna dönüşürken Şenol Güneş olaya daha bir farklı ve gerçekçi yaklaşıyor. Yeterince anlaşılamamaktan dert yanıyor. “Transfere karışırım, fikrimi söylerim ama nihai kararı verecek ve alacak olan yönetimdir” diyen tecrübeli teknik adam, kulübün bir elemanı olduğunu ve işini en iyi şartlarda yapmaya çalıştığını ifade ediyor.

"Zaten eksikti"

“Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye biraz erken transfer oldu. Zaten eksik bir oyuncuydu. Eksik haliyle yukarı çıktı. Büyümeye ihtiyacı vardı. Fenerbahçe de büyük bir kulüp ama... O sorumluluğun altında ezilirse sıkıntı yaşar. Bu sene de onu yaşadı. Bir şansı var hâlâ.”

"İyi bir oyuncu"

“Lens iyi bir oyuncu. Rakip takımdan bir oyuncu hakkında yorum yapmam doğru olmaz. Başkan bana alınıp alınmayacağı hakkında yorum yapmadı. Robin van Persie de, Ozan Tufan da, Aboubakar da iyi oyuncular. Mühim olan takıma ne verdikleri.”

"Her tarafa girer ama girmemesi doğru"

“Başkan isterse her tarafa girer ama bana göre girmesi doğru değil. Tesislerin kuralları bellidir. Keyfe göre bu işler olmaz. Buradaki kullanım alanları benim keyfime göre olmaz. Benim yakınım bile izin alarak girer. Ben ne kadar başarılıysam yönetimin başarısıdır. Onların başarısı camianın başarısıdır.”

Güneş'in satır başları:

¥ Maviyi çok severim ama Beşiktaş’a gelince siyah beyazın ağırlığını anladım. Asil bir renk.

¥ Kaleciliği severek yapmadım. Antrenmanlarda kaleye geçmezdim.

¥ Dünyada Neuer’i, Türkiye’de Tolga’nın özelliklerini beğeniyorum.

¥ Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde öncelikli hedef gruptan çıkmak.

¥ Finallerde başarılı olamıyor diyorlar. Takımı oraya getiren benim.

¥ Gelirlere bakıldığında Beşiktaş’ta yapılanlar çok çok büyük başarı.

¥ Ben altyapı için uğraşırken ‘Arkadaşlarına oda açıyor’ denildi.

Güneş'in gözünden Kara Kartal:

¥ TOLGA çok iyi bir kaleci, Fabri geldi kaleyi aldı. Tolga gol yediğinde ‘git’ diyoruz başkası yediğinde ‘gitme’ diyoruz.

¥ FABRİ yetenekli ve refleksleri güçlü. İyi kaleci diyoruz ama hatalı goller yedi. Hem yönetmelisin hem yönetirken saygısızlık yapmamalısın.

¥ BOYKO’nun kiralık gitmesi gerekir veya satılması.

¥ TOSİC’i stoper oynaması için almadık. Hataları da oluyor. Marcelo’yu farklı şekilde tamamlıyor. Topu kaybediyor tekrar adama giriyor.

¥ ATINÇ fena değil, 1’e 1’de çabuk değil.

¥ ERSAN’ı değerlendiremedim.

¥ MİTROVİC’in çok eksikleri var. Marcelo iyi oynadığı için onu geçemiyor.

¥ RHODOLFO sağ sol oynayabilir.

¥ MARCELO’yu aman gitsin diye bıraktılar şimdi beğenilen adam oldu.

¥ GÖKHAN GÖNÜL sakatlıklar yaşadı, çok daha iyi olacak.

¥ VELİ’yi dinamizminden dolayı düşünüyordum ama idmanda görüyorum sahada göremiyorum.

¥ NECİP kadroda giremiyordu bir anda girdi. Bunu kendi performansı belirledi.

¥ GÖKHAN İNLER bir ara iyiydi ama sakatlık sonrası problem yaşadı.

¥ OĞUZHAN ikiye birleri çok iyi yapıyor. Ritim yakalaması lazım.

¥ QUARESMA müthiş çalışan ve mesleğine bağlı bir oyuncu. Olağanüstü üretken.

¥ TALİSCA’nın kabiliyetleri çok fazla. Eksikleri tamamlarsa dünya çapında bir oyuncu olur.

¥ CENK TOSUN daha çok çalışmalı. Bilinç altında sıkıntı var. Övgüler sonrası düşüş yaşadı.

¥ DEMBA BA klas bir oyuncu. Kalmasından yanayım.

¥ CANER Erkin ağır bir sakatlık geçirdi. Şu anda çok iyi durumda ama yine de korkuyorum.

Başkan Orman'ın sözlerinin adresi...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın önceki gün yaptığı açıklamalar çok ses getirecek ve tartışılacak türden... Orman, ezber bozan ve gündem değiştirecek ifadeler kullanırken ortak nokta ve gönderide ortak nokta Fenerbahçe vardı... Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu Euroleague için “Hırsızlık organizasyonu” yakıştırması yaparken kulüplerin kollandığını ve farklı işlerin döndüğünü açıkladı. Orman’ın önemli bir diğer açıklaması da herkese hak ettiği gibi davranacaklarını belirterek vurguladığı “Lens bizi istiyor” sözüydü. Çünkü aynı açıklamayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım “Quaresma bizi istiyor” şeklinde yapmıştı. Başkan Orman, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’ye elendikleri olay maç sonrasında da o organizasyon için “Süt Kupası” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Euroleague'den Orman'a cevap

EuroLeague Marka ve İletişim Direktörü Alex Ferrer Kristjansson, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın EuroLeague organizasyonu için yaptığı “hırsızlık” açıklaması için “Euroleague Basketbol, Fikret Orman’a cevap vermeyecektir çünkü bilmediği bir şey hakkında konuştuğu açıktır. Böyle bir konuyla ilgili kamuya açıklama yapmadan önce ilk önce herkesin bilgi sahibi olması gerekir” dedi.