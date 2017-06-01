Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nefesler tutuldu, merakla Süper Lig’e yükselecek olan son takım bekleniyor. Pazar günü Göztepe ile Eskişehirspor TFF 1. Lig Play-Off finalinde kozlarını Antalya’a paylaşacak. Dev maç öncesi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kendilerini muhteşem bir maçın beklediğini söyledi. Eskişehir ve Göztepe’nin büyük camialar olduğunun altını çizen Başkan Sepil, “Muhteşem bir atmosferde geçecek bir maç bekliyorum. Bundan önceki final maçlarına benzemeyecek. Tam bir ‘Anadolu Finali’ olacak. Statta da bunu göreceğimize eminim. Göztepe ve Eskişehir seyircisi stadı dolduracak. Tüm Türkiye bu maçı izleyecek. Bundan şüphem yok” diye konuştu.

Antalya’ya akın edecekler

Pazar günü Göztepe ile Eskişehirspor TFF 1. Lig Play-Off finalinde yapacağı maç için her iki takımın taraftarları Antalya’ya akın edecek. Her iki ekibin taraftarları için 15’er bin kişilik yer ayırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, pazar günü finalde takımlarına destek olmak için Antalya’ya gidecek Göztepe taraftarları için ücretsiz olarak 63 otobüs kaldıracak. İzmir’den pazar günü saat 11.00’de kalkıp kupa töreninin ardından dönüşe geçecek özel uçağın bedeli ise 650 lira olarak belirlendi