Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçen yıl Volero Zurich’te forma giyen Libero Gizem Karadayı’yı renklerine bağladı. Atılan imzaların ardından Gizem Karadayı basın mensuplarına Bursa Büyükşehir Belediyespor atkısıyla poz verdi. 