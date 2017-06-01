Bonservisi Manchester City’de olan ve kiralık oynadığı Twente’de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal’ın transferi resmen açıklandı. Dün İspanya’ya giden genç yıldız Villareal için sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerinde soruna rastlanmaması üzerine Villareal 20 yaşındaki futbolcunun transferi için Manchester City ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Anlaşmaya göre İspanyol ekibinin Enes için 14 milyon Euro ödeyeceği belirtilirken, City genç yıldızı 20 milyon Euro bedelle geri alabilecek. Başarılı oyuncu altyapısından yetiştiği Bursaspor’dan Manchester City’e 3 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Enes bu transferden sonra sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente takımlarında kiralık olarak forma giymişti.
Enes Ünal resmen Villareal’de
01.06.2017 - 11:05 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Villareal, milli futbolcu Enes Ünal’ın transferini açıkladı.
Etiketler : Enes Ünal,Villareal,
478308 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/478308.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
33
22
8
3
69
30
39
74
2
Başakşehir
33
20
10
3
62
28
34
70
3
Fenerbahçe
33
17
10
6
57
31
26
61
4
Galatasaray
33
19
4
10
63
39
24
61
5
Antalyaspor
33
16
7
10
43
39
4
55
6
Trabzonspor
33
14
9
10
38
32
6
51
7
Akhisar Bld.
33
14
6
13
44
39
5
48
8
Gençlerbirliği
33
11
10
12
32
34
-2
43
9
Kasımpaşa
33
12
7
14
46
49
-3
43
10
Konyaspor
33
11
10
12
39
43
-4
43
11
Alanyaspor
33
12
4
17
54
64
-10
40
12
K.D.Ç. Karabük
33
11
7
15
35
46
-11
40
13
Osmanlıspor FK
33
9
11
13
37
41
-4
38
14
Kayserispor
33
10
8
15
47
57
-10
38
15
Bursaspor
33
10
5
18
32
57
-25
35
16
Ç. Rizespor
33
9
6
18
43
53
-10
33
17
Gaziantepspor
33
7
5
21
29
61
-32
26
18
Adanaspor
33
6
7
20
32
59
-27
25
34. Hafta Maçları
2.6.2017
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
2.6.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
2.6.2017
Antalyaspor - Gaziantepspor
3.6.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
3.6.2017
Trabzonspor - Bursaspor
3.6.2017
Adanaspor - Fenerbahçe
3.6.2017
Galatasaray - Atiker Konyaspor
3.6.2017
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor
3.6.2017
Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
34
16
11
7
62
44
18
56
4
Boluspor
34
16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
34
15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
34
15
8
11
55
51
4
53
8
Ümraniyespor
34
12
12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
34
10
12
12
56
48
8
42
10
Elazığspor
34
12
11
11
43
35
8
41
11
Denizlispor
34
11
10
13
46
45
1
40
12
Manisaspor
34
11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
34
9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
34
9
9
16
38
46
-8
36
16
Samsunspor
34
9
9
16
27
46
-19
36
17
Bandırmaspor
34
9
8
17
43
52
-9
35
18
Mersin İ.Y.
34
6
11
17
35
71
-36
26