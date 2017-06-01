Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarını üzen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hızlı başladı. Sarı - lacivertliler Borussia Dortmund'da forma giyen milli yıldız Emre Mor'u renklerine kattı. Fenerbahçe ile Alman kulübü arasında yapılan anlaşmaya göre Emre Mor 1+1 yıllık kiralandı. Ayrıca Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Ertem Şener'in internet sitesi GoalBien.com'un edindiği bilgilere göre; Emre Mor, Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro kazanacak. Sezon başında Danimarka'nın Nordsjaelland takımından Borussia Dortmund'da transfer olan Emre, sarı - siyahlı ekiple toplamda 19 maça çıktı. Genç oyuncu bu maçlarda bir gol atarken, iki de asist yapma başarısı gösterdi.

KISACA EMRE MOR...

Emre Mor, 24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dünyaya geldi. Futbol eğitimini Bronshoj, Lyngby ve Nordsjaelland takımlarında aldı. 2016 yılında Borussia Dortmund'da transfer oldu.

Danimarka 17 Yaş Altı, 18 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı takımlarında oynadı. Ardından tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı.