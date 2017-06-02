Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Türkiye Kupası’nın kaldırdı, Fenerbahçe’nin hesapları altüst oldu. Konya’ya bir ilk yaşatan Aykut Kocaman, kendi adını da Türkiye Kupası’nı en çok kazanan hocalar arasına yazdırdı ancak bu durum Fenerbahçe’ye ekstra bir tur mücadelesi getirdi. Yeni sezonda Fenerbahçe’nin başına geçmesi beklenen Kocaman, şimdiden takımına ‘dost kazığı’ atmış oldu. Kupayı Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayacak Başakşehir kazansaydı, ligi üçüncü bitirecek takım Avrupa Ligi’ne direkt katılacaktı. Ancak Konya kupayı kaldırıp Avrupa Ligi’ne direkt katılım hakkı kazanınca, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sezonu erken açması elzem oldu. Lig üçüncüsü takım Avrupa Ligi’ne 3. ön elemeden (27 Temmuz), lig dördüncüsü de 2. ön elemeden (13 Temmuz) girecek. Tabii bu maçlara hazırlanmak için sezonu da erken açacak.



ÜÇÜNCÜLÜK AŞKINA

Adanaspor’u yenerek ligi üçüncü sırada bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Koordinasyon hareketlerinin ardından idman çift kale maçla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Adanaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayarak, Adana’ya hareket edecek.