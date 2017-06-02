Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan efsane Brezilyalı sol bek, sol kanattan yaptığı bindirmeleri kadar serbest vuruşlardan attığı gollerle de tanınan bir isim… Fenerbahçe formasında da birçok serbest vuruş golüne imza atan Roberto Carlos'un, 3 Haziran 1997 yılında Fransa ile oynanan hazırlık maçında ağlara giden gol uzun süre hafızalarda yer etmişti. Topa inanılmaz bir falso veren Roberto Carlos, kaleci Barthez'i mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu dünya futbol tarihine giren unutulmaz golden tam 20 yıl sonra o anları anlatan Roberto Carlos, vuruş öncesi pek fazla düşünmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"NASIL ÖYLE FALSO ALDI ANLAYAMADIM"

"Açıkçası topun nasıl öyle falso aldığını anlayabilmiş değilim. Topa vurduğumda açık farkla auta çıkacağını düşünmüştüm. Antrenmanlarda zaman zaman bu vuruşu deniyordum. Ancak topa kariyerim boyunca ilk ve son kez bu şekilde falso verebildim. Bu tür golleri futbolcular kariyerleri boyunca ancak bir kez atabilir. Bundan sonra benzer bir golün atılabileceğini sanmıyorum."