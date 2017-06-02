Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Hafta başı Portekiz'e giderek Vincent Aboubakar için Porto ile görüşen başkan Fikret Orman'ın ikinci durağı Hırvatistan oldu.



Futbol komitesi sorumlusu Umut Güner ile birlikte Zagreb'e giden Orman; Domagoj Vida ve menajeriyle görüştü.

Geçtiğimiz sezon başı ve devre arasında da siyah beyazlıların gündemine gelen Hırvat stoperle yapılan görüşme olumlu geçti. 28 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın teklifine yeşil ışık yakarken, kulüplerin anlaşması halinde siyah beyazlı formayı giyeceğini Orman'a aktardı.

DİNAMO KİEV'DEN CEVAP BEKLENİYOR

Bu gelişme üzerine Vida'nın bonservisine sahip olan Dinamo Kiev ile temasa geçen yönetim, Ukrayna ekibinin cevabını beklemeye başladı.

Hırvat futbolcunun Dinamo Kiev ile sözleşmesi 1 yıl sonra tamamlanıyor. Bu durumu kullanmaya çalışacak olan siyah beyazlılar, Vida'yı uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya çalışacak.

Bu sezon Ukrayna ekibiyle 38 maça çıkan Hırvat stoper, 4 gol attı.

Beşiktaş, Eliaquim Mangala'dan da vazgeçmiş değil. Fransız stoper için de temaslarına devam eden yönetim, Manchester City ile görüşmeleri sonlandırmadı. Mangala'yı kiralama teklifini masada tutan futbol komitesi, İngiliz ekibinin yanıtına göre kararını verecek.