Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde bugün Atiker Konyaspor karşısında Galatasaray kariyerinin son maçına çıkacak olan Alman yıldız Lukas Podolski, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve merak edilen konulara açıklık getirdi. Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman forvet, "Kendi performansımı değerlendirmeyi çok sevmem. Bunu başkasının değerlendirmesi gerek. Takım olarak 3 kupa kazandık. İyi ya da kötü zamanlarımız oldu ve ben de elimden geleni yaptım. Saha içi ve saha dışı olarak buradan güzel ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKLERLE KİMYAM UYUŞUYOR

Türk kültürüyle yakınlığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Podolski, "Ben zaten Köln şehrinden geliyorum. Orada 100 bin Türk yaşıyor. Türklerin yaşam biçimini biliyordum. Takıma geldiğinizde sahada en iyi işi çıkartmak zorundasınız. Aynı zamanda toplumla da kucaklaşmak önemliydi. Türk insanı ile kimyamız uyuştu" dedi.

BRUMA BÜYÜK BİR POTANSİYEL

Bruma'nın Alman takımı Red Bull Leipzig'le süren görüşmelerini de yorumlayan Alman yıldız, "Ayrılacak mı bilmiyorum. O, top ayağındayken çok büyük potansiyeli olan bir oyuncu. Bu sezon da iyi bir performans gösterdi. Bruma gibi bir oyuncu için Almanya doğru bir adım. Galatasaray için de önemli. Oyuncu almak kadar doğru değerini bulan bir oyuncuyu satmak da kulüp için mühim" ifadelerini kullandı.

FLORYA'DA ÇALIŞMAK İSTERİM

Poldi sözlerini şöyle noktaladı: "Birçok yerde oynadım ama burası daha özel oldu. Birçok arkadaş edindim. Çalışma arkadaşlarımı kalbimde taşıyacağım. Futbol sonrası ne yapacağıma karar verdiğimde fırsat olursa, genç takım antrenörlüğü, teknik direktörlük veya profesyonel bir görev olabilir. Burada büyük bir potansiyel olduğunu da gördüm. Özellikle genç takımlarda. Potansiyeli açığa çıkarmak için bir şeyler yapabileceğime inanıyorum."